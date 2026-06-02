/वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

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Rajasthan Vagad Upper High Level Canal Project परियोजना से जिले की छह तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी और गांगड़तलाई के 338 गांवों की लगभग 42 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा मिलेगी. इससे करीब साढ़े तीन लाख लोगों को लाभ होने की उम्मीद है. माही बांध से शुरू होने वाली इस परियोजना की मुख्य नहर की लंबाई 102 किलोमीटर है. परियोजना के तहत 22.50 किलोमीटर लंबी सुरंग, एक्वाडक्ट और नदी पार करने के लिए साइफन का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा करीब 230 अन्य नहरी संरचनाओं, जैसे सुपर पासेज, ड्रेनेज साइफन, रोड ब्रिज, एस्केप कम क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर का निर्माण कार्य भी जारी है.