कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

Cough Syrup: राजस्थान में बच्चों की मौतों के बाद कफ सिरप की जांच तेज़. डॉक्टर की सलाह के बिना सिरप न देने की चेतावनी, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्ता जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 03, 2025, 07:53 PM IST | Updated: Oct 03, 2025, 07:53 PM IST
राजस्थान में बच्चों की मौतों से जुड़ी कफ सिरप की घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग को गंभीर कदम उठाने पर मजबूर किया है. हाल ही में सीकर और भरतपुर जिलों में दो बच्चों की संदिग्ध मौतों के बाद, राज्य सरकार ने कफ सिरप की गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है.
सीकर जिले के हठीदेह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सरकारी डॉक्टर और फार्मासिस्ट को डेक्सट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड सिरप लिखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. यह सिरप बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है. स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें बच्चों को कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की सख्त हिदायत दी गई है.