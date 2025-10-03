कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

सीकर जिले के हठीदेह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सरकारी डॉक्टर और फार्मासिस्ट को डेक्सट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड सिरप लिखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. यह सिरप बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है. स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें बच्चों को कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की सख्त हिदायत दी गई है.