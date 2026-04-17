/राजस्थान में ब्याज फ्री लोन का सुनहरा मौका, युवाओं के लिए खुला खजाना, बस एक क्लिक और खाते में आएगा पैसा!

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राजस्थान के युवाओं के लिए खुद का कारोबार शुरू करने का शानदार मौका सामने आया है. राज्य की भजनलाल सरकार ने उनके लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की एक खास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 30 हजार युवाओं को आर्थिक सहयोग देने का लक्ष्य तय किया है. विभाग ने योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की दिशा में काम शुरू हो चुका है.