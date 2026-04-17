/राजस्थान में ब्याज फ्री लोन का सुनहरा मौका, युवाओं के लिए खुला खजाना, बस एक क्लिक और खाते में आएगा पैसा!

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana: राजस्थान सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन दे रही है. 2026-27 में 30 हजार युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है. 8वीं पास से स्नातक तक के युवाओं को 3.5 लाख से 10 लाख तक ऋण और मार्जिन मनी की सुविधा मिलेगी.
1/7
राजस्थान के युवाओं के लिए खुद का कारोबार शुरू करने का शानदार मौका सामने आया है. राज्य की भजनलाल सरकार ने उनके लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की एक खास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 30 हजार युवाओं को आर्थिक सहयोग देने का लक्ष्य तय किया है. विभाग ने योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की दिशा में काम शुरू हो चुका है.
2/7
विभाग का लक्ष्य है कि जून तक तय संख्या से दोगुने यानी 60 हजार आवेदन बैंकों को भेजे जाएं. इसमें अप्रैल महीने में 30 हजार आवेदन, जबकि मई और जून में 15-15 हजार आवेदन भेजने की योजना बनाई गई है. सभी जिलों को निर्धारित समयसीमा के साथ लक्ष्य दिया गया है और उनसे दोगुने आवेदन बैंकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अप्रैल 2026 से जनवरी 2027 तक हर महीने लाभार्थियों की संख्या भी तय कर दी गई है.
3/7
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना के अनुसार, अब तक 73 हजार से ज्यादा युवाओं ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन किया है. इन आवेदनों के जरिए लगभग 3,580 करोड़ रुपये के ऋण की मांग सामने आई है. जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों द्वारा 31 हजार से अधिक आवेदन पहले ही बैंकों को भेजे जा चुके हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की शुरुआत 12 जनवरी 2026 को की थी, जबकि 22 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी.
4/7
इस योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा पास युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा. उन्हें सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये तक और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. इसके साथ ही अधिकतम 35 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे आसानी से अपना काम शुरू कर सकें.
5/7
वहीं, स्नातक, आईटीआई या इससे अधिक पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है. ऐसे आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी का लाभ भी मिलेगा, जिससे व्यवसाय शुरू करना और आसान हो जाएगा.
6/7
सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा मिले. इसके लिए योजना की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि इसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके और अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके.
7/7
इस योजना का फायदा उठाने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से पूरी की जा सकती है. जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र शामिल हैं. यदि कोई संस्थागत आवेदन करता है, तो उसके पास कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व का प्रमाण होना भी अनिवार्य है.