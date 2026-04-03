ये AI नहीं हकीकत है... जमीन पर बिछी बर्फ की चादर, देखें भूरे राजस्थान से सफेद तस्वीरें

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राजस्थान के कई जिलों में आज आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई. बारिश के दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे. ओले गिरने से किसानों के खेतों में सफेद बर्फ की चादर बिछ गई. अजमेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर और जैसलमेर की धरती बर्फ की चादरी से ढकी नजर आई.