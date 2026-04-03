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ये AI नहीं हकीकत है... जमीन पर बिछी बर्फ की चादर, देखें भूरे राजस्थान से सफेद तस्वीरें

Rajasthan Hail Falls: राजस्थान के कई जिलों में आज आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई. बारिश के दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे. अजमेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर और जैसलमेर की धरती बर्फ की चादरी से ढकी नजर आई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 03, 2026, 09:21 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 09:21 PM IST
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Hail falls in Rajasthan

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राजस्थान के कई जिलों में आज आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई. बारिश के दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे. ओले गिरने से किसानों के खेतों में सफेद बर्फ की चादर बिछ गई. अजमेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर और जैसलमेर की धरती बर्फ की चादरी से ढकी नजर आई.
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अजमेर जिले के नसीराबाद नसीराबाद क्षेत्र में अचानक तेज बरसात और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हो गया. मौसम ने अचानक मिजाज बदला और तेज हवा के साथ बरसात होने लगी. नसीराबाद के कुछ स्थानों पर बरसात के साथ हुई ओलावृष्टि से जमीन पर सफेद चादर नजर आने लगी.