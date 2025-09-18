राजस्थान का वो गांव जहां रात में सड़कों पर टहलते हैं भूत! नाम से लगाते हैं लोगों को आवाज
Haunted Places of Rajasthan: राजस्थान में कई ऐसे जगहें हैं जहां लोगों के जाने में रूह कांप जाती है. आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां रात में लोगों का घर से निकलने में रूह कांपती है.
Published: Sep 18, 2025, 09:13 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 09:13 PM IST
Chandni village
Haunted Places of Rajasthan: राजस्थान अपने कला, संस्कृति, पर्यटनस्थल और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है. राजस्थान में कई पर्यटन स्थल हैं, जहां लोग अपने छुट्टियों में सुकून के पल बिताने के लिए जाते हैं. ऐसे में राजस्थान में कई ऐसी जगहें भी हैं, जो अपने एक अलग इतिहास रखती हैं.
Chandni village
