भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगह, जहां सूर्यास्त के बाद लग जाता है ग्रहण!

राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है. 17वीं शताब्दी में बना यह किला न सिर्फ अपने शानदार स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां से जुड़ी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के वजह से दुनियाभर के पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करता है.