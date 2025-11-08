भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगह, जहां सूर्यास्त के बाद लग जाता है ग्रहण!
Rajasthan haunted place: अलवर जिले में अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है. 17वीं शताब्दी में बना यह किला न सिर्फ अपने शानदार स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है.
Published: Nov 08, 2025, 10:54 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 10:54 PM IST
1/8
Bhangarh Fort
1/8
राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है. 17वीं शताब्दी में बना यह किला न सिर्फ अपने शानदार स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां से जुड़ी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के वजह से दुनियाभर के पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करता है.
2/8
Bhangarh Fort
2/8
भानगढ़ किला को 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के सेनापति मान सिंह प्रथम के छोटे भाई थे. किला पांच विशाल दरवाजों से सुरक्षित था और इसके अंदर भव्य महल, हवेलियां, मंदिर और बाजार हुआ करते थे.