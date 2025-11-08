Zee Rajasthan
भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगह, जहां सूर्यास्त के बाद लग जाता है ग्रहण!

Rajasthan haunted place: अलवर जिले में अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है. 17वीं शताब्दी में बना यह किला न सिर्फ अपने शानदार स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है.

Published: Nov 08, 2025, 10:54 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 10:54 PM IST
Bhangarh Fort

राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है. 17वीं शताब्दी में बना यह किला न सिर्फ अपने शानदार स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां से जुड़ी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के वजह से दुनियाभर के पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करता है.
Bhangarh Fort

भानगढ़ किला को 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के सेनापति मान सिंह प्रथम के छोटे भाई थे. किला पांच विशाल दरवाजों से सुरक्षित था और इसके अंदर भव्य महल, हवेलियां, मंदिर और बाजार हुआ करते थे.