एक श्राप से तहस-नहस हो गया राजस्थान का ये गांव, घर बन गए खंडहर

Haunted Places of Rajasthan: कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है. यह जगह भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक मानी जाती है.

Aman Singh
Published: Sep 21, 2025, 11:34 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 11:34 PM IST
कुलधरा गांव अपनी भूतिया कहानियां को लेकर लोगों के बीच खूब प्रचलित है. कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है. यह जगह भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक मानी जाती है.
सुनसान रेगिस्तान के बीचों-बीच बसा यह गांव अब पूरी तरह खंडहर बन चुका है. माना जाता है कि करीब 300 साल पहले कुलधरा गांव के सभी लोग एक ही रात में अचानक गांव छोड़कर चले गए. हैरानी की बात ये है कि न तो वो लोग कभी लौटे और न ही किसी को उनके जाने का कारण पता चला.