एक श्राप से तहस-नहस हो गया राजस्थान का ये गांव, घर बन गए खंडहर

सुनसान रेगिस्तान के बीचों-बीच बसा यह गांव अब पूरी तरह खंडहर बन चुका है. माना जाता है कि करीब 300 साल पहले कुलधरा गांव के सभी लोग एक ही रात में अचानक गांव छोड़कर चले गए. हैरानी की बात ये है कि न तो वो लोग कभी लौटे और न ही किसी को उनके जाने का कारण पता चला.