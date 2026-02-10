राजस्थान में हीट मोड ऑन, फरवरी में ही तपने लगे धौरे, बाड़मेर 31.2°C के साथ सबसे गर्म, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान का मौसम इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास से गुजर रहा है. जिस फरवरी महीने में लोग गुलाबी ठंड का आनंद लेते थे, वहां अब कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक गर्मी का कहर शुरू हो गया है. मरुधरा के आसमान से बरसती सूरज की किरणें अब लोगों को दोपहर में छांव खोजने पर मजबूर कर रही हैं.