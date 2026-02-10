Zee Rajasthan
राजस्थान में हीट मोड ऑन, फरवरी में ही तपने लगे धौरे, बाड़मेर 31.2°C के साथ सबसे गर्म, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Weather News: राजस्थान में बाड़मेर (31.2°C) के साथ गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है. अधिकांश शहरों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे दोपहर में AC का उपयोग शुरू हो गया है. आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोत्तरी के संकेत हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 10, 2026, 09:45 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 09:45 AM IST
राजस्थान का मौसम इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास से गुजर रहा है. जिस फरवरी महीने में लोग गुलाबी ठंड का आनंद लेते थे, वहां अब कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक गर्मी का कहर शुरू हो गया है. मरुधरा के आसमान से बरसती सूरज की किरणें अब लोगों को दोपहर में छांव खोजने पर मजबूर कर रही हैं.
प्रदेश में गर्मी के तेवर अब पूरी तरह से समर मोड में आ चुके हैं. सोमवार को सरहदी जिले बाड़मेर में तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने इसे राज्य का सबसे गर्म इलाका बना दिया. बाड़मेर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के 8 प्रमुख शहरों में पारा 30 से 32 डिग्री के बीच झूल रहा है.