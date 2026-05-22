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राजस्थान में मौसम का अजीब हाल, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश के आसार, इन 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 22, 2026, 11:36 AM|Updated: May 22, 2026, 11:36 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से झुंझुनूं-चूरू सहित उत्तरी भागों में आंधी-बारिश का अलर्ट है, जिससे तापमान गिरेगा. वहीं, मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर और डीग समेत 10 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी कर दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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मरुधरा में इन दिनों कुदरत का बेहद अनोखा और गजब खेल देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ सूरज की तपिश और जानलेवा लू लोगों को झुलसा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों में आंधी और मेघगर्जन के साथ मॉनसूनी आहट से पहले की बारिश का दौर शुरू होने वाला है.
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मौसम विभाग और प्रशासन ने इस भीषण गर्मी और बदलते मौसम के बीच आमजन से अपील की है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें, लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस या छाछ पीते रहें. दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें. बाहर निकलते समय हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनें और सिर को कपड़े से ढककर रखें.
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दैनिक मौसम अपडेट (22 मई 2026) के अनुसार पिछले चौबीसों घंटों के दौरान सरहदी जिला श्रीगंगानगर 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पूरे प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा. राजधानी जयपुर में भी पारा 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे दिन-रात उमस और तपिश का माहौल है.
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IMD रिपोर्ट के आधार पर पिछले 24 घंटे में राजस्थान के टॉप 10 सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में श्रीगंगानगर 45.1°C, फलोदी 44.8°C, अलवर 44.0°C, चित्तौड़गढ़ 43.8°C, बाड़मेर 43.6°C, चूरू 43.4°C, वनस्थली 43.2°C, कोटा 43.0°C, फतेहपुर 42.7°C और बीकानेर में 42.6°C पारा दर्ज किया गया है.
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प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. वहीं कहीं कहीं पर रातें गर्म और हीटवेव दर्ज की गई.साथ ही न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस सिरोही में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस संगरिया (हनुमानगढ़)दर्ज किया गया है.लेकिन राहत की बात यह है कि शुक्रवार (22 मई) से एक नए मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को इस झुलसाने वाली गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है.
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जयपुर मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भागों में आज (22 मई) से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इस सिस्टम के असर से झुंझुनूं, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मौसम का दोहरा रंग दिखेगा. इन जिलों में दिन के समय तीखी हीटवेव चलेगी, तो वहीं दोपहर के बाद अचानक मौसम पलटेगा और धूलभरी आंधी के साथ बारिश की बौछारें गिर सकती हैं.
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दोपहर के बाद 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने और गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है, जिससे पारे में 1 से 2 डिग्री की कमी आएगी.
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जहां कुछ जिलों में आंधी-पानी का दौर रहेगा, वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके अभी भी लू की चपेट में रहेंगे. मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. जिनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर और फलोदी. इन जिलों में रहने वाले लोगों को फिलहाल तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने की खास हिदायत दी गई है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह राहत बेहद अल्पकालिक यानी केवल अगले दो दिनों के लिए है. 24 मई से मौसम एक बार फिर करवट लेगा और शुष्क हवाओं के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर तीखी लू का नया दौर शुरू होगा, जो नौतपा की शुरुआत के साथ आमजन की मुश्किलें और बढ़ा सकता है.
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हालांकि, पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का जो प्रकोप बना हुआ है, वह लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है. सुबह 7 बजते ही तीखी धूप लोगों को बेहाल कर देती है और देर रात तक 'उष्ण रातों' और गर्म थपेड़ों का टॉर्चर जारी रहता है.
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