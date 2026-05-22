/राजस्थान में मौसम का अजीब हाल, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश के आसार, इन 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से झुंझुनूं-चूरू सहित उत्तरी भागों में आंधी-बारिश का अलर्ट है, जिससे तापमान गिरेगा. वहीं, मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर और डीग समेत 10 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी कर दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी है.