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राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 44°C से तप रहा श्रीगंगानगर, जानें कौन से हैं टॉप 10 गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 05, 2026, 12:26 PM|Updated: Jun 05, 2026, 12:26 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी-बारिश के बीच तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जहां श्रीगंगानगर 44.1°C के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में लू (हीटवेव) का अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को धूप से बचने और तरल पदार्थ पीने की सलाह दी है.

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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

राजस्थान में आंधी और मानसूनी बारिश के दौर के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. बुधवार को आसमान साफ रहने के कारण प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, शाम होते-होते बादलों की आवाजाही और आंधी-बारिश का दौर भी कुछ इलाकों में समानांतर रूप से जारी है .
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पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा व धूलभरी आंधी भी दर्ज की गई है. लेकिन इस बीच सूरज के तीखे तेवरों ने मरुधरा को तपाना शुरू कर दिया है, जिससे पारा 44°C के पार पहुंच गया है.
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मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के मुख्य शहरों का अधिकतम तापमान जैसे-श्रीगंगानगर 44.1°C, चूरू 43.2°C,जैसलमेर 43.0°C, फलोदी 42.8°C, बीकानेर 42.0°C, बाड़मेर 41.9°C, जोधपुर 41.0°C, सांगानेर 40.6°C, झुंझुनूं 40.4°C और जालोर में 39.0°C पारा दर्ज किया गया है.
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मौसम केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है. आंधी-बारिश के बावजूद तेज धूप के कारण उमस और गर्मी का यह मिलाजुला असर आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है.
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इस मौसम में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की है. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. सफर में निकलते समय पानी की बोतल हमेशा साथ रखें. ओआरएस (ORS) घोल, छाछ, लस्सी, नींबू पानी और आम का पन्ना जैसे घरेलू पेय पदार्थों का नियमित सेवन करें.
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दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. बाहर जाते समय सिर को सूती कपड़े, टोपी या छतरी से ढककर रखें और हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें.घर से बाहर निकलते समय कभी भी खाली पेट न रहें. तीखे, मसालेदार और बासी भोजन के सेवन से बचें ताकि पेट की बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सके.
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