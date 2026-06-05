/राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 44°C से तप रहा श्रीगंगानगर, जानें कौन से हैं टॉप 10 गर्म शहर

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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. बाहर जाते समय सिर को सूती कपड़े, टोपी या छतरी से ढककर रखें और हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें.घर से बाहर निकलते समय कभी भी खाली पेट न रहें. तीखे, मसालेदार और बासी भोजन के सेवन से बचें ताकि पेट की बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सके.