/43.7 डिग्री से झुलस रहा श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ में 42.6, तो चुरू में 42.4, राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर

Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है. पारा कई जिलों में 42-43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. बुधवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में पड़ी, जहां अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 42.6 डिग्री, चुरू में 42.4 डिग्री और कोटा में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ.
1/9
मौसम विभाग के अनुसार, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू समेत उत्तर-पूर्वी जिलों में दिनभर हल्की से मध्यम धूलभरी आंधी चली, जिससे गर्म हवा का असर और बढ़ गया. जयपुर में भी तापमान 40.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री रहा. राजधानी में दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को काफी परेशान किया.
2/9
गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. 27 अप्रैल से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की समय सारणी बदल दी जाएगी.
3/9
बच्चों को दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 24 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी कर दिया है.
4/9
अलवर जिले में बुधवार को इस सीजन की पहली लू महसूस की गई. सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही थीं और दोपहर में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
5/9
आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की आशंका है. मौसम विभाग ने अगले 2-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी की संभावना जताई है. जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज धूलभरी तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है.
6/9
प्रदेशभर में भीषण गर्मी के चलते लोग काफी परेशान हैं. कई लोगों का मानना है कि अप्रैल माह में ही जेठ जैसी गर्मी पड़ रही है. अगर यही स्थिति रही तो मई में तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है. लोगों ने गर्मी बढ़ने का कारण बढ़ते वाहनों, ट्रांसपोर्ट और जलवायु परिवर्तन को बताया.
7/9
उन्होंने कहा कि इससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर गर्मी को कम किया जा सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें.
8/9
भरपूर पानी पिएं हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें लू लगने के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें बुजुर्गों और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें
9/9
गर्मी के इस दौर में किसान, मजदूर और पशुपालक भी काफी प्रभावित हो रहे हैं. पशुओं को पर्याप्त पानी और छाया उपलब्ध कराने की सलाह दी जा रही है. कुल मिलाकर, राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लें और अपनी दिनचर्या को उसके अनुसार समायोजित करें.