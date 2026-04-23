/43.7 डिग्री से झुलस रहा श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ में 42.6, तो चुरू में 42.4, राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर

Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है. पारा कई जिलों में 42-43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. बुधवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में पड़ी, जहां अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 42.6 डिग्री, चुरू में 42.4 डिग्री और कोटा में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ.

