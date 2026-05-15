/Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में फलोदी (45.2°C) के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है. हालांकि, मौसम विभाग ने जयपुर और शेखावाटी सहित 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर आंधी-बारिश की संभावना जताई है. 17 मई से पारा फिर बढ़ने और गर्मी के और तीखे होने के आसार हैं.