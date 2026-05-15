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Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 15, 2026, 11:47 AM|Updated: May 15, 2026, 01:26 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में फलोदी (45.2°C) के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है. हालांकि, मौसम विभाग ने जयपुर और शेखावाटी सहित 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर आंधी-बारिश की संभावना जताई है. 17 मई से पारा फिर बढ़ने और गर्मी के और तीखे होने के आसार हैं.

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राजस्थान इन दिनों मौसम के दो छोरों के बीच झूल रहा है. एक तरफ फलोदी और बाड़मेर जैसे शहरों में आसमान से आग बरस रही है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में अचानक मौसम बदलने की चेतावनी (येलो अलर्ट) जारी की है. भीषण लू और मेघगर्जन के इस तालमेल ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है.
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बता दें IMD के अनुसार पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं उष्ण लहर , उष्ण रात्री व लू दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस फलोदी में दर्ज किया गया है.
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IMD के 15 मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 10 सबसे गर्म शहरों में फलोदी 45.2°C, बाड़मेर 45.1°C, जैसलमेर 45.1°C, श्रीगंगानगर 44.8°C, बीकानेर 44.1°C, जोधपुर 44.0°C, चित्तौड़गढ़ 44.0°C, कोटा 43.4°C, वनस्थली 43.4°C और चूरू में 42.8°C तापमान द्ज किया गया है.
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दैनिक मौसम अपडेट के आधार पर पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं मेघगर्जन , आंधी के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक वर्षा सांभर (जयपुर) में 13.0 मिलीमीटर दर्ज की गई.न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया.
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भीषण तपिश के बीच मौसम विभाग ने राहत और चेतावनी दोनों दी है. अगले 48 घंटों में तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकती है. प्रभावित क्षेत्रों में जयपुर, शेखावाटी (सीकर, झुंझुनूं), हाड़ौती (कोटा, बूंदी, बारां), और पूर्वी राजस्थान (भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा) है.
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बता दें कि जिस वजह से इन इलाकों में 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं बीते 24 घंटों में चूरू के सरदारशहर में सबसे ज्यादा 18 मिमी बारिश दर्ज की गई.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, यह राहत केवल क्षणिक है. 17 मई से राज्य में एक बार फिर गर्मी का नया दौर शुरू होगा. पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पारा फिर से 45-46 डिग्री को छू सकता है, जिससे भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी.
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