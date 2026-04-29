/Rajasthan News: राजस्थान की लू से बचने का देसी इलाज, ये शरबत पीते ही उतर जाती है लू! नोट करें ये रेसिपी

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राजस्थान में सूरज के तीखे तेवर और हीटवेव का कहर जारी है. ऐसे में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय हमारी अपनी पारंपरिक विरासत की ओर लौटना सबसे बेहतर है. मरुधरा की गर्मी से लड़ने के लिए बेल का शरबत किसी औषधि से कम नहीं माना जाता. आयुर्वेद में इसे शरीर को भीतर से ठंडा रखने और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है.