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Rajasthan News: राजस्थान की लू से बचने का देसी इलाज, ये शरबत पीते ही उतर जाती है लू! नोट करें ये रेसिपी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 29, 2026, 03:52 PM|Updated: Apr 29, 2026, 03:52 PM

Rajasthan News: राजस्थान की लू से बचने के लिए बेल का शरबत सबसे बेहतरीन देसी विकल्प है. यह न केवल शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है. देसी खांड और पानी के साथ बना यह पारंपरिक ड्रिंक गर्मी में आपके स्वास्थ्य का असली कवच है.

Bel ka Sharbat1/8
राजस्थान में सूरज के तीखे तेवर और हीटवेव का कहर जारी है. ऐसे में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय हमारी अपनी पारंपरिक विरासत की ओर लौटना सबसे बेहतर है. मरुधरा की गर्मी से लड़ने के लिए बेल का शरबत किसी औषधि से कम नहीं माना जाता. आयुर्वेद में इसे शरीर को भीतर से ठंडा रखने और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है.
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बेल का फल केवल एक फल नहीं, बल्कि गुणों की खान है. इसमें मौजूद औषधीय गुण इसे एक नेचुरल सुपरफूड बनाते हैं.बेल के रोगाणुरोधी गुण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और लू लगने पर होने वाले नुकसान की भरपाई तेजी से करते हैं.
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इसमें कैलोरी की अच्छी मात्रा होती है (100 ग्राम में 140 कैलोरी), जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर चयापचय को ऊर्जा प्रदान करती है.पेट की समस्याओं, गैस और कब्ज के लिए बेल का जूस रामबाण इलाज है. यह आंतों की सफाई करने में मदद करता है.
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यह शरीर के तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है और डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) नहीं होने देता.
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इसे बनाना बेहद आसान है और इसकी शुद्धता बाजार के किसी भी जूस से बेहतर होती है.सबसे पहले एक अच्छी तरह पका हुआ सरसों के रंग का बेल लें. बेल की सख्त बाहरी परत को तोड़ें और चम्मच की मदद से सारा गूदा एक बर्तन में निकाल लें.
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इस गूदे को करीब एक घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगोकर छोड़ दें, ताकि यह नरम हो जाए. अपनी उंगलियों की मदद से गूदे को पानी में अच्छी तरह मसल लें जिससे रेशे अलग हो जाएं. अब इस गाढ़े मिश्रण को बड़ी छलनी से छान लें ताकि बीज और सख्त रेशे निकल जाएं.
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इसमें अपनी जरूरत के अनुसार ठंडा पानी मिलाएं. स्वाद के लिए इसमें चीनी, गुड़ या देसी खांड मिलाएं. आप इसमें हल्का काला नमक और भुना जीरा भी डाल सकते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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