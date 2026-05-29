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48 डिग्री की आग में क्यों जल रहा है श्रीगंगानगर? जानिए गर्म हवाओं और हीट आइलैंड का खतरनाक कनेक्शन

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: May 29, 2026, 04:36 PM|Updated: May 29, 2026, 04:36 PM

Rajasthan News: राजस्थान में गर्मी लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है. श्रीगंगानगर में तापमान 48°C पार कर गया है, जबकि कई जिलों में पारा 45°C से ऊपर बना हुआ है. विशेषज्ञों ने बढ़ती गर्मी के पीछे जलवायु परिवर्तन, घटती हरियाली, सोलर प्लांट्स, फॉरेस्ट फायर और बढ़ते प्रदूषण को बड़ी वजह बताया है.

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Rajasthan High And Rising Temperature

दुनिया भर में गर्मी लगातार बढ़ रही है, इसका असर अब राजस्थान पर भी दिखने लगा है. जहां गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. पश्चिमी राजस्थान सहित कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. वहीं श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है. विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ती गर्मी के पीछे सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि घटती हरियाली, बढ़ते वाहन, फॉरेस्ट फायर और पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव भी बड़ी वजह बन रहे हैं.
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प्रदेश में गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है. बाड़मेर , श्रीगंगानगर जैसे जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. लेकिन सवाल सिर्फ बढ़ते तापमान का नहीं, बल्कि उन कारणों का भी है जो राजस्थान को लगातार ज्यादा गर्म बना रहे हैं. पर्यावरणविद अब इसके पीछे तेजी से बदलते पर्यावरण, सोलर पैनलों के प्रभाव, घटती हरियाली और बढ़ते वाहनों को बड़ा कारण मान रहे हैं.
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पर्यावरणविद K N Joshi के अनुसार राजस्थान में लगातार बढ़ता तापमान अब एक गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौती बन चुका है. इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, वनों की कटाई, जल स्रोतों में कमी और मरुस्थलीय परिस्थितियां प्रमुख कारण हैं.
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उनका कहना है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोलर पैनलों का विस्तार भी स्थानीय सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित कर रहा है. राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे सोलर प्लांट्स भी स्थानीय तापमान को प्रभावित कर रहे हैं. उनका कहना है कि बड़े स्तर पर लग रहे सोलर पैनल जमीन की प्राकृतिक वनस्पति यानी वेजिटेशन की क्षमता को कम कर रहे हैं. वहीं, पैनलों से होने वाला रिफ्लेक्शन भी आसपास के तापमान पर असर डाल रहा है.
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सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में हल्की ताप वृद्धि देखी जा सकती है, खासतौर पर रेतीले इलाकों में जहां प्राकृतिक सतह पहले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती थी. हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अधिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है.
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अरावली क्षेत्र में बढ़ती वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं. जंगलों में लगने वाली आग वातावरण में अत्यधिक गर्मी, धुआं और ग्रीनहाउस गैसें छोड़ती है, जिससे स्थानीय पर्यावरण और अधिक गर्म तथा शुष्क होता जा रहा है. वहीं, बढ़ते कंक्रीट निर्माण और वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण भी स्थानीय तापमान को लगातार बढ़ा रहा है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या भी चिंता का विषय है. वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे गर्मी और ज्यादा तीव्र होती जा रही है. शहरों में कंक्रीट, ट्रैफिक और कम होती हरियाली मिलकर ‘हीट आइलैंड इफेक्ट’ पैदा कर रहे हैं.
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इसी बीच काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर यानी CEEW की जिला-स्तरीय हीट रिस्क रिपोर्ट ने राजस्थान को देश के सबसे ज्यादा हीट-रिस्क वाले राज्यों में शामिल बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 21 प्रतिशत जिले ‘अत्यधिक उच्च जोखिम’ और 73 प्रतिशत जिले ‘उच्च जोखिम’ की श्रेणी में आते हैं. विश्वास चितले के अनुसार सबसे ज्यादा चिंता की बात ‘बेहद गर्म रातों’ की बढ़ती संख्या है. जैसलमेर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में 2012 से 2022 के दौरान हर साल 9 से 13 अतिरिक्त गर्म रातें दर्ज की.
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