/48 डिग्री की आग में क्यों जल रहा है श्रीगंगानगर? जानिए गर्म हवाओं और हीट आइलैंड का खतरनाक कनेक्शन

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Rajasthan High And Rising Temperature इसी बीच काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर यानी CEEW की जिला-स्तरीय हीट रिस्क रिपोर्ट ने राजस्थान को देश के सबसे ज्यादा हीट-रिस्क वाले राज्यों में शामिल बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 21 प्रतिशत जिले ‘अत्यधिक उच्च जोखिम’ और 73 प्रतिशत जिले ‘उच्च जोखिम’ की श्रेणी में आते हैं. विश्वास चितले के अनुसार सबसे ज्यादा चिंता की बात ‘बेहद गर्म रातों’ की बढ़ती संख्या है. जैसलमेर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में 2012 से 2022 के दौरान हर साल 9 से 13 अतिरिक्त गर्म रातें दर्ज की.