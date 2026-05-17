/Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

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बढ़ते पारे और भीषण हीटवेव के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर भी दी है. 17 मई (आज) को राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनूं, चूरू), जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज आंधी आ सकती है.इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.