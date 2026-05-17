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Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 17, 2026, 01:18 PM|Updated: May 17, 2026, 01:18 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण हीटवेव के चलते फलौदी में पारा 43.2°C पहुंच गया है और कई शहर 42°C के पार हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने आज जयपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

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राजस्थान में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का नया दौर शुरू हो चुका है. आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती 'लू' के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. दोपहर होते ही बाजारों और मुख्य सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है.
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मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मरुधरा के कई शहरों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसमें 43.2°C के साथ फलौदी राज्य में सबसे गर्म दर्ज किया गया है.
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मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को प्रदेश के इन 10 शहरों में सबसे खतरनाक गर्मी दर्ज की गई. जैसे फलौदी 43.2°C, अलवर 43.0°C, श्रीगंगानगर 42.9°, बाड़मेर 42.8°C, कोटा 42.7°C, बीकानेर 42.6°C, चित्तौड़गढ़ 42.4°C, जोधपुर शहर 42.4°, जैसलमेर 42.2°C और वनस्थली में 42.2°C पारा दर्ज किया गया है.
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बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. भीषण धूप के साथ-साथ अब कई जिलों में उष्ण रात्रि भी दर्ज की जा रही है, यानी रात के समय भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी भागों में भी आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक छू सकता है.पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में 18 से 22 मई के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और तेज सतही हवाएं चलने की आशंका है.
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बढ़ते पारे और भीषण हीटवेव के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर भी दी है. 17 मई (आज) को राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनूं, चूरू), जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज आंधी आ सकती है.इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.
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मौसम विभाग और स्वास्थ्य प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि दोपहर 11 से शाम 4 बजे के बीच बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें. धूप में निकलते समय सिर को सूती कपड़े से ढकें और लगातार पानी, ओआरएस या तरल पदार्थों का सेवन करते रहें.
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