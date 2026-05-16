/Heatwave Alert: राजस्थान में भीषण हीटवेव से झुलस रहे लोग, पारा पहुंचा 44.8°C, जानें कौन से हैं टॉप गर्म शहर

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राजस्थान में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. शुक्रवार को तापमान में करीब 2 डिग्री की मामूली गिरावट से मिली फौरी राहत के बाद आज (16 मई) से प्रदेश में एक बार फिर सूरज के तेवर तल्ख होने जा रहे हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में आज से दिन के पारे में बढ़ोत्तरी होगी और भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश की वजह से उमस और तपिश से थोड़ी राहत रह सकती है.