/Heatwave Alert: भट्टी की तरह तपा राजस्थान, श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46.5°C, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी से श्रीगंगानगर में पारा 46.5°C तक पहुंच गया है. जयपुर में रात का तापमान 31.1°C रहने से रातें भी बेहद गर्म हैं. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक हीटवेव जारी रहने और धूलभरी हवाएं चलने का अलर्ट दिया है.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur
राजस्थान में सूर्यदेव के तेवर दिन-ब-दिन और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं. मरुधरा के अधिकांश हिस्सों में इस समय भीषण और जानलेवा गर्मी का तांडव जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान सरहदी जिला श्रीगंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पूरे प्रदेश में सबसे गर्म दर्ज किया गया है.
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दैनिक मौसम अपडेट 21 मई 2026 की लेटेस्ट अपटडेट के अनुसार पिछले 24 घंटो के दौरान घटित मौसम की जानकारी के आधार पर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा.सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में
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राजस्थान के अधिकांश जिलों में दिन का पारा 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच झुलसा रहा है. श्रीगंगानगर 46.5°C (राज्य में सबसे गर्म),पिलानी 45.3°C, बीकानेर व फलौदी 44.8°C, चूरू 44.5°C, अलवर व कोटा 44.2°C, चित्तौड़गढ़ 44.0°C (इससे पिछले 24 घंटों में यहां 46.3°C रिकॉर्ड हुआ था, जैसलमेर 43.6°C और बाड़मेर में 43.4°C पारा दर्ज किया गया है.
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मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले एक हफ्ते तक प्रदेशवासियों को इस भयंकर तपन और 'गर्म रातों' के टॉर्चर से कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं. वहीं इस तपती गर्मी के बीच प्रदेश का सबसे ठंडा शहर सिरोही रहा है. जहां पर न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया.
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इस बार केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी लोगों को बुरी तरह रुला रही हैं. राजधानी में दिन का अधिकतम तापमान जहां 42.5 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं रात का न्यूनतम पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है.
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रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहने के कारण उमस और गर्म हवाओं का दौर चौबीसों घंटे बना हुआ है, जिससे घरों के भीतर भी राहत नहीं मिल पा रही है. वहीं जोधपुर में 41.6°C और उदयपुर में 40.7°C तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से उछाल आया है. उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है.
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आने वाले 5 से 7 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा. हालांकि, अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की आंशिक (मामूली) गिरावट जरूर हो सकती है, लेकिन इससे हीटवेव के असर में कमी नहीं आएगी.
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मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में गर्म रातों और तीखी हीटवेव का दौर लगातार जारी रहेगा. प्रशासन ने आमजन को सख्त हिदायत दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें. बाहर निकलने पर सिर को कपड़े से ढककर रखें और लगातार पानी, छाछ या ओआरएस (ORS) का घोल पीते रहें.