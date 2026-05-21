/Heatwave Alert: भट्टी की तरह तपा राजस्थान, श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46.5°C, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी से श्रीगंगानगर में पारा 46.5°C तक पहुंच गया है. जयपुर में रात का तापमान 31.1°C रहने से रातें भी बेहद गर्म हैं. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक हीटवेव जारी रहने और धूलभरी हवाएं चलने का अलर्ट दिया है.