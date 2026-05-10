/Rajasthan Heatwave: भीषण लू में शरीर को अंदर से ठंडा करता है यह देसी ड्रिंक! नोट करें ये रेसिपी

Rajasthan Famous Dish: राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी और लू को मात देने के लिए सत्तू का शरबत सबसे बेहतरीन पारंपरिक पेय है. भुने चने से बना यह हाई-प्रोटीन ड्रिंक नींबू, जीरा और पुदीने के साथ मिलकर शरीर को तुरंत ठंडक और ऊर्जा प्रदान करता है.
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राजस्थान की तपती दोपहर, 45 डिग्री के पार जाता पारा और थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म शुष्क हवाएं (लू)-ये किसी भी व्यक्ति की सेहत बिगाड़ने के लिए काफी हैं. लेकिन इस भीषण गर्मी से लड़ने के लिए राजस्थान के पास एक ऐसा पारंपरिक हथियार है, जो न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी प्रदान करता है. इसे हम जानते हैं-सत्तू का शरबत.
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जब भारतीय ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर होती है, तब सत्तू एक इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है. भुने हुए काले चने, जौ, बाजरा और गेहूं को पीसकर तैयार किया गया यह पाउडर कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन का खजाना है.
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इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण यह मधुमेह (Diabetes) रोगियों के लिए वरदान है. यह पेट को ठंडा रखता है और त्वचा व बालों से जुड़ी समस्याओं में भी मददगार साबित होता है.
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सत्तू को आप अपनी पसंद के अनुसार दो तरह से बना सकते हैं. नमकीन सत्तू (पारंपरिक विधि) और मीठा सत्तू. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान सी विधि-
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नमकीन सत्तू (पारंपरिक विधि)-यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और लू से बचाने में सबसे प्रभावी है. एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच सत्तू पाउडर, काला नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाएं. इसमें आधा नींबू निचोड़ें और ताजे पुदीने के पत्ते डालें. स्वाद बढ़ाने के लिए आप बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं.
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मीठा सत्तू (एनर्जी बूस्टर)- सत्तू पाउडर में ठंडा पानी, नींबू और काला नमक डालें. चीनी के बजाय इसमें देसी खांड या गुड़ मिलाएं. यह स्वाद में मीठा और पुदीने की ताजगी से भरपूर होता है.
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आप सत्तू में नमक और जीरा पाउडर मिलाकर पहले से एक एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं, ताकि सफर के दौरान बस पानी मिलाकर इसे तुरंत पिया जा सके. पहले थोड़ा पानी डालकर सत्तू को अच्छी तरह फेंट लें, फिर बाकी पानी मिलाएं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.