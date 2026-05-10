/Rajasthan Heatwave: भीषण लू में शरीर को अंदर से ठंडा करता है यह देसी ड्रिंक! नोट करें ये रेसिपी

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राजस्थान की तपती दोपहर, 45 डिग्री के पार जाता पारा और थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म शुष्क हवाएं (लू)-ये किसी भी व्यक्ति की सेहत बिगाड़ने के लिए काफी हैं. लेकिन इस भीषण गर्मी से लड़ने के लिए राजस्थान के पास एक ऐसा पारंपरिक हथियार है, जो न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर को नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी प्रदान करता है. इसे हम जानते हैं-सत्तू का शरबत.