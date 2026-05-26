/दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

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Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips इंडोर प्लांट्स और सुबह का पोछा भी करेगा कमाल घर के अंदर रखे पौधे वातावरण को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं. स्नेक प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट और एरिका पाम जैसे पौधे हवा को ताजा बनाए रखने के साथ गर्मी कम करने में भी सहायक होते हैं. सुबह के समय इन पौधों की पत्तियों पर पानी का हल्का छिड़काव करने और जड़ों में थोड़ा पानी डालने से आसपास का वातावरण ठंडा महसूस होता है. इसके अलावा घर में पोछा लगाने का सही समय सुबह 8 से 9 बजे के बीच माना जाता है. पानी में थोड़ा नमक या पुदीने का अर्क मिलाकर पोछा लगाने से फर्श का तापमान कम होता है और कमरा लंबे समय तक ठंडा बना रहता है.