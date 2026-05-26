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दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 26, 2026, 06:57 AM|Updated: May 26, 2026, 06:57 AM

Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips: राजस्थान की भीषण गर्मी में बिना AC भी घर को ठंडा रखा जा सकता है. सुबह के 15 मिनट में क्रॉस वेंटिलेशन, नम पर्दे और इंडोर प्लांट्स जैसे आसान उपाय अपनाकर बिजली बिल कम करें और घर को नेचुरली कूल रखें.
 

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Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips

Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips: राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी और झुलसाने वाली लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. सुबह 9 बजे के बाद ही ऐसा महसूस होने लगता है मानो आसमान से आग बरस रही हो. दोपहर तक घर की छत और दीवारें तंदूर की तरह गर्म हो जाती हैं. ऐसे हालात में ज्यादातर लोग राहत पाने के लिए AC और कूलर का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे बिजली की खपत बढ़ने के साथ-साथ उमस भी ज्यादा महसूस होने लगती है.
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Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips

कुछ आसान और घरेलू उपाय अपनाकर घर को काफी हद तक प्राकृतिक तरीके से ठंडा रखा जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए केवल सुबह के 15 मिनट निकालने की जरूरत होती है. सही समय पर किए गए ये छोटे काम दोपहर की तेज गर्मी का असर कम करने में मदद कर सकते हैं.
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Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips

सुबह 6 से 8 बजे तक अपनाएं ‘क्रॉस वेंटिलेशन’ का तरीका गर्मी के मौसम में सुबह के शुरुआती घंटों में हवा अपेक्षाकृत ठंडी रहती है. विशेषज्ञों के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए. इससे रातभर घर के अंदर जमा गर्म हवा बाहर निकल जाती है और ताजी हवा पूरे घर में फैल जाती है. इसके बाद सुबह करीब 8:30 बजे तक सभी खिड़कियां और मुख्य दरवाजे बंद कर देना बेहतर माना जाता है. साथ ही मोटे पर्दे लगाने से तेज धूप और गर्म हवा अंदर आने से रुक जाती है. इससे सुबह की ठंडक लंबे समय तक कमरे में बनी रह सकती है.
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Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips

नम पर्दे और खस जैसा देसी उपाय देगा राहत अगर घर की खिड़कियों पर दोपहर में सीधी धूप पड़ती है, तो हल्के गीले पर्दों का तरीका काफी असरदार साबित हो सकता है. सुबह पर्दे लगाने के बाद उन पर स्प्रे बोतल से हल्का पानी छिड़कना चाहिए. ध्यान रहे कि पर्दे केवल नम रहें, पूरी तरह गीले नहीं. जब बाहर की गर्म हवा इन पर्दों से होकर अंदर आती है, तो उसका तापमान कुछ हद तक कम हो जाता है. यह तरीका बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस तरह कूलर में खस की घास हवा को ठंडा करती है. सूती या लिनन के हल्के रंग के पर्दे इस उपाय के लिए ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं.
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Rajasthan Heatwave Home Cooling Tips

इंडोर प्लांट्स और सुबह का पोछा भी करेगा कमाल घर के अंदर रखे पौधे वातावरण को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं. स्नेक प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट और एरिका पाम जैसे पौधे हवा को ताजा बनाए रखने के साथ गर्मी कम करने में भी सहायक होते हैं. सुबह के समय इन पौधों की पत्तियों पर पानी का हल्का छिड़काव करने और जड़ों में थोड़ा पानी डालने से आसपास का वातावरण ठंडा महसूस होता है. इसके अलावा घर में पोछा लगाने का सही समय सुबह 8 से 9 बजे के बीच माना जाता है. पानी में थोड़ा नमक या पुदीने का अर्क मिलाकर पोछा लगाने से फर्श का तापमान कम होता है और कमरा लंबे समय तक ठंडा बना रहता है.
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