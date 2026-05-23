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राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी, कल से 48°C वाली जानलेवा हीटवेव का 'रेड-अलर्ट'! जानें आज के टॉप गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 23, 2026, 02:06 PM|Updated: May 23, 2026, 02:07 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज अलवर-भरतपुर सहित 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. वहीं, कल (24 मई) से मौसम पूरी तरह शुष्क होने के साथ पारा 3 डिग्री बढ़कर 48°C तक पहुंचने की आशंका है, जिसके लिए 7 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur1/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur

मरुधरा में इन दिनों मौसम का मिजाज पल-पल करवट बदल रहा है. पिछले दो दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान वासियों को झुलसाने वाली गर्मी से जो मामूली राहत मिली थी, उसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है. मौसम विभाग की मानें तो यह राहत केवल आज (शनिवार) तक ही सीमित है. अगले 24 घंटों के भीतर राजस्थान का पारा एक बार फिर लंबी छलांग लगाने वाला है, जिससे प्रदेश का तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur

फिलहाल, पिछले चौबीसों घंटों में तापमान में आई गिरावट के बाद चित्तौड़गढ़ 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश शहरों में पारा 45 डिग्री से नीचे ही बना रहा.
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Imd के अनुसार राजस्थान के टॉप 10 सबसे गर्म शहरों में चित्तौड़गढ़ 44.2°C, फलोदी 44.0°C, बीकानेर 44.0°C, चूरू 44.0°C, बाड़मेर 43.5°C, पिलानी 43.5°C, श्रीगंगानगर – 43.4°C, कोटा 43.3°C, अलवर 43.2°C और जैसलमेर में 42.6°C पारा दर्ज किया गया है.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur

मौसम केंद्र जयपुर द्वारा आज दोपहर 12:05 बजे जारी तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी 3 घंटों के भीतर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम में हलचल देखने को मिलेगी. खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, डीग और धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं आसमान में हल्के से मध्यम बादल छा सकते हैं.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur

इन इलाकों में गरज-चमकऔर मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.मौसम विभाग का सुझाव है कि मेघगर्जन और आंधी के समय बड़े पेड़ों या कमजोर होर्डिंग्स के नीचे कतई शरण न लें. आंधी शुरू होते ही किसी पक्के और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur

शनिवार को भले ही 40 से 50 किमी की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और आंशिक बारिश पारे को थामे रखेंगी, लेकिन रविवार (24 मई) से मरुधरा में गर्मी का असली 'तांडव' शुरू होने जा रहा है. वहीं शुष्क हवाओं के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से रविवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों और हाड़ौती अंचल में पारा 48 डिग्री के रेकॉर्ड स्तर को छू सकता है, जो आमजन के साथ-साथ पशु-पक्षियों के लिए भी आफत साबित होगा.
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आगामी भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 7 संवेदनशील जिलों के लिए हीटवेव (लू) का येलो अलर्ट जारी किया है. प्रभावित जिलों में चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर हैं . इन जिलों में कल से दोपहर के समय गर्म हवा के थपेड़े (लू) शरीर को झुलसाने लगेंगे.
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प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस अपकमिंग हीटवेव को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच जब सूर्य की किरणें सबसे तीखी होती हैं, तब अनावश्यक रूप से घर या ऑफिस से बाहर न निकलें.
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यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पूरे शरीर और चेहरे को हल्के रंग के सूती कपड़े या स्कार्फ से अच्छी तरह ढककर निकलें.अपने साथ हमेशा पानी, ओआरएस (ORS) घोल, नींबू पानी या छाछ की बोतल जरूर रखें.
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