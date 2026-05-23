/राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी, कल से 48°C वाली जानलेवा हीटवेव का 'रेड-अलर्ट'! जानें आज के टॉप गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज अलवर-भरतपुर सहित 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. वहीं, कल (24 मई) से मौसम पूरी तरह शुष्क होने के साथ पारा 3 डिग्री बढ़कर 48°C तक पहुंचने की आशंका है, जिसके लिए 7 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है.