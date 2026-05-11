/Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में 47°C का खतरा! अगले 5-6 दिन घर से निकलने से पहले पढ़ें IMD की एडवाइजरी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 47 डिग्री के करीब पहुंचते पारे ने जनजीवन बेहाल कर दिया है. बाड़मेर (46.8°C) सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने अगले 6 दिन भीषण लू और गर्म रातों की चेतावनी दी है, हालांकि 12 मई तक जयपुर-बीकानेर संभाग में हल्की आंधी राहत दे सकती है.