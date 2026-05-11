/Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में 47°C का खतरा! अगले 5-6 दिन घर से निकलने से पहले पढ़ें IMD की एडवाइजरी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 47 डिग्री के करीब पहुंचते पारे ने जनजीवन बेहाल कर दिया है. बाड़मेर (46.8°C) सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने अगले 6 दिन भीषण लू और गर्म रातों की चेतावनी दी है, हालांकि 12 मई तक जयपुर-बीकानेर संभाग में हल्की आंधी राहत दे सकती है.
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राजस्थान में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के लिए अगले 5 से 6 दिनों का 'हीटवेव अलर्ट' जारी किया है. बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, और आने वाले दिनों में इसके 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं.
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बता दें कि आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रहने वाली है. यहां न केवल दिन में भीषण लू चलेगी, बल्कि रातें भी असामान्य रूप से गर्म रहेंगी.
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जिसकी वजह से राजस्थान के इन जिलों में रेड अलर्ट जारी है. जैसे- बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बालोतरा. जहां पर दिन का पारा 45 से 47 डिग्री के बीच रहेगा. रात के तापमान में भी 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.
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पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है. प्रभावित जिलों में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, टोंक, बांसवाड़ा और बारां में हीटवेव का असर दिखेगा.
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वहीं प्रदेश में आर्द्रता केवल 10 से 30 प्रतिशत रह गई है, जिससे हवाएं बेहद शुष्क और झुलसाने वाली हो गई हैं. इसीलिए जितना हो सके घर से बाहर कम ही निकलें.
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वहीं एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 और 12 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है. जैसे-जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में. जिसकी वजह से कहीं-कहीं धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत बहुत सीमित होगी और मुख्य रूप से गर्मी का प्रकोप ही हावी रहेगा.
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भीषण गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए प्रशासन ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधी धूप में निकलने से बचें. प्यास न होने पर भी पर्याप्त पानी, छाछ, ओआरएस या नींबू पानी का सेवन करें.
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इसके राहत के लिए सूती और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें. बाहर जाते समय सिर को टोपी या कपड़े से ढकें. अपने पालतू जानवरों और बेजुबान पक्षियों के लिए छाया और पानी का इंतजाम करें.