Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! पारा पहुंचा 42.1°C, इन 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! पारा पहुंचा 42.1°C, इन 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 20, 2026, 11:21 AM|Updated: Apr 20, 2026, 11:35 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में कोटा 42.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने जयपुर, अजमेर और अलवर सहित 11 जिलों में लू  का अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में तापमान 2-3 डिग्री और बढ़ने की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/8
राजस्थान में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं और प्रदेश अब भीषण गर्मी की चपेट में है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही उत्तर-पश्चिम भारत में बने चक्रवाती परिसंचरण ने तापमान को सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर धकेल दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में लू के साथ-साथ 'गर्म रातों' का दोहरा संकट गहराने की चेतावनी दी है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/8
IMD की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राजस्थान का कोटा जिला 42.1°C के साथ सबसे गर्म स्थान रहा. प्रदेश के टॉप-10 गर्म शहरों की सूची देखें तो पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/8
बता दें कि अधिकतम तापमान वाले शहरों में कोटा 42.1,चित्तौड़गढ़ 42.0, चूरू 42.0,धौलपुर 41.7, वनस्थली 41.6,अलवर 41.5, बाड़मेर 41.4,बीकानेर 41.0, करौली 41.0 और जयपुर में 40.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/8
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा, पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं उष्ण लहर के साथ गर्म रात्रि दर्ज की गईं. और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस पाली में दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/8
मौसम विभाग ने 20 और 21 अप्रैल को विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में Heat Wave की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है. अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और कोटा.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/8
जहां एक ओर पूरा प्रदेश तप रहा है, वहीं बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की स्थिति बन सकती है. हालांकि, इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है क्योंकि अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature7/8
भीषण गर्मी और लू के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं.दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष रूप से बुजुर्ग और बच्चे घर के बाहर न निकलें.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature8/8
बाहर निकलते समय छाता, टोपी और हल्के रंग के सूती कपड़ों का प्रयोग करें. शरीर में पानी की कमी न होने दें, बार-बार पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें. खेतों में काम करने वाले किसान दोपहर की सीधी धूप से बचें और सिर ढक कर रखें.
Tags:
Rajasthan ka Thermometer
Rajasthan Maximum Temperature
Rajasthan Weather
Rajasthan news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, बेरोजगारी भत्ते के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, बेरोजगारी भत्ते के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च, जानें पूरी डिटेल

Jaipur news
2

पुलिस ने निभाया 'मामा धर्म', सफाई कर्मी की बेटी की शादी में भरा मायरा

Sawai Madhopur News
3

बीवी से हुई लड़ाई तो कुएं में कूद गया पति, पीछे से कॉन्स्टेबल ने कूदकर बचा ली जान

banswara news
4

सैलरी बढ़ाने को लेकर नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया में तनाव, मजदूरों ने किया बवाल

Jaipur news
5

पचपदरा में 21 अप्रैल को रहेगा ट्रैफिक अलर्ट, रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था

rajasthan government project