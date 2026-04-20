Rajasthan Weather: राजस्थान में कोटा 42.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने जयपुर, अजमेर और अलवर सहित 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में तापमान 2-3 डिग्री और बढ़ने की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा.