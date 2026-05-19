/Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, पिलानी-चित्तौड़गढ़ में पारा 46.2°C, कई जगहों पर IMD का ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर जारी है. आज पिलानी और चित्तौड़गढ़ में पारा 46.2°C तक जा पहुंचा. मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आगामी दिनों में भी राहत न मिलने की आशंका जताई है.
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राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में इन दिनों सूर्यदेव आग उगल रहे हैं. मरुधरा के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और जानलेवा हीटवेव (लू) का कहर लगातार जारी है. स्थिति यह है कि अब दिन के साथ-साथ रातें भी भट्टी की तरह तपने लगी हैं, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में गर्म रातें दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो फिलहाल प्रदेशवासियों को इस झुलसाने वाली गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.
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आज प्रदेश के पिलानी और चित्तौड़गढ़ संयुक्त रूप से सबसे गर्म इलाके दर्ज किए गए, जहां अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.
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राजस्थान के अलग-अलग संभागों और जिलों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रहा है. आज दर्ज किए गए प्रमुख शहरों के आंकड़ों में पिलानी और चित्तौड़गढ़ 46.2°C, श्रीगंगानगर 46.1°C, बीकानेर 46.0°C, टोंक 45.6°C, फतेहपुर 45.5°C, कोटा 45.3°C, बाड़मेर और चूरू 45.1°C, जयपुर 43.6°C. उदयपुर 43.3°C और अजमेर में 43.0°C पारा दर्ज किया गया है.
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गर्मी का सितम सिर्फ धूप रहने तक ही सीमित नहीं है. सूरज ढलने के बाद भी गर्म हवाएं और उमस पीछा नहीं छोड़ रही हैं. कोटा में बीती रात का न्यूनतम तापमान ही 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने लोगों को घरों के भीतर भी बेचैन कर दिया. पश्चिमी और हाड़ौती अंचल के कई जिलों में रातें बेहद प्रताड़ित करने वाली साबित हो रही हैं.
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मौसम केंद्र जयपुर ने मौसम की गंभीरता को देखते हुए आज भी प्रदेश में तीव्र हीटवेव का अलर्ट जारी रखा है. पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान से सटे जिलों (जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर) के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां लू के थपेड़े बेहद खतरनाक स्तर पर होंगे.
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वहीं श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़) के लिए येलो अलर्ट जारी कर दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.
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तपती धूप और झुलसाने वाली हवाओं से बचने के लिए राजस्थान की जनता अब पूरी तरह देसी और तरल डाइट पर निर्भर हो गई है. बाजारों में नींबू पानी, केरी का पानी (आम पन्ना), पुदीना रस, छाछ और गन्ने के रस के ठेलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, ताकि शरीर को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रखा जा सके.