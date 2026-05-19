/Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, पिलानी-चित्तौड़गढ़ में पारा 46.2°C, कई जगहों पर IMD का ऑरेंज अलर्ट

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राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में इन दिनों सूर्यदेव आग उगल रहे हैं. मरुधरा के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और जानलेवा हीटवेव (लू) का कहर लगातार जारी है. स्थिति यह है कि अब दिन के साथ-साथ रातें भी भट्टी की तरह तपने लगी हैं, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में गर्म रातें दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो फिलहाल प्रदेशवासियों को इस झुलसाने वाली गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.