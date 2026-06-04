/Rajasthan News: मौसम का डबल अटैक, कहीं आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पारा पहुंचा 43.7°C, जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 3 दिन 9 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट है . इस दौरान 60-70 Kmph की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना है. वहीं, पिछले 24 घंटों में 43.7 डिग्री के साथ जैसलमेर सबसे गर्म शहर रहा.