/Rajasthan News: मौसम का डबल अटैक, कहीं आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पारा पहुंचा 43.7°C, जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 3 दिन 9 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट है . इस दौरान 60-70 Kmph की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना है. वहीं, पिछले 24 घंटों में 43.7 डिग्री के साथ जैसलमेर सबसे गर्म शहर रहा.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature
राजस्थान में इस समय मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां सुबह की शुरुआत तेज धूप और बढ़ते तापमान के साथ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण शाम होते-होते आसमान में काली घटाएं छा रही हैं .
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मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की आशंका जताई है और 9 जिलों के लिए आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि, इस वेदर सिस्टम के कारण चल रही आंधी और बारिश से प्रदेशवासियों को जानलेवा हीटवेव (लू) से बड़ी राहत मिली है.
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बुधवार को मौसम थोड़ा साफ रहने के कारण मरुधरा के कई इलाकों में पारे में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों में प्रदेश के प्रमुख टॉप-10 गर्म शहरों का हाल कुछ ऐसा रहा,जैसे-जैसलमेर 43.7°C,बीकानेर 43.6°C, श्रीगंगानगर 43.3°C, फलोदी 42.8°C, बाड़मेर 42.0°C, जोधपुर 42.0°C, चूरू 41.7°C, धौलपुर 41.2°C, फतेहपुर 41.0°C और कोटा में 40.6°C पारा दर्ज किया गया है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के इलाकों में आंधी-बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी . जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आने की प्रबल संभावना है . इस दौरान मध्यम से लेकर कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है.
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मौसम विभाग ने अलग-अलग जिलों की संवेदनशीलता को देखते हुए चेतावनियां जारी की हैं. आज बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, डीडवाना कुचामन, नागौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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राजस्थान के इस स्थानीय वेदर सिस्टम के बीच देश के लिए एक और अच्छी खबर है. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, आगामी 24 घंटों में केरल में मानसून का आधिकारिक आगाज होने जा रहा है. मानसून की दस्तक के साथ ही देश के तटीय राज्यों में अगले 6 से 7 दिनों के भीतर अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा, जो आगे चलकर उत्तर भारत और राजस्थान की ओर बढ़ेगा.
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तेज अंधड़ और आंधी के दौरान बिजली के पोल, कमजोर दीवारों और पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें. मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों या पक्के मकानों के अंदर ही रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.