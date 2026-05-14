/Heatwave Alert: राजस्थान के ये 10 शहरों में भीषण गर्मी का कहर, पारा पहुंचा 46°C पार, जानें आपने शहर का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. फलोदी में पारा 46.8° पहुंचने के बाद मौसम विभाग ने चार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. जोधपुर-बीकानेर में भीषण लू और गर्म रातें परेशान करेंगी, हालांकि जयपुर और सीकर में आंधी-बारिश से मामूली राहत की उम्मीद है.