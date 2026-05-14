/Heatwave Alert: राजस्थान के ये 10 शहरों में भीषण गर्मी का कहर, पारा पहुंचा 46°C पार, जानें आपने शहर का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. फलोदी में पारा 46.8° पहुंचने के बाद मौसम विभाग ने चार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. जोधपुर-बीकानेर में भीषण लू और गर्म रातें परेशान करेंगी, हालांकि जयपुर और सीकर में आंधी-बारिश से मामूली राहत की उम्मीद है.
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राजस्थान में कुदरत के दो रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ सूरज की तपिश रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में हल्की फुहारों ने तापमान को संतुलित करने की कोशिश की है. हालांकि, मौसम विभाग (IMD) की ताजा चेतावनी ने प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है. फलोदी में पारा 46.8 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है, जो इस सीजन का सबसे भीषण स्तर है.
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दैनिक मौसम अपडेट (14 मई 2026) के आधार पर पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर ,गर्म रातें व लू दर्ज की गई .
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IMD के लेटेस्ट अपडेट के आधार पर पिछले 24 घंटों में राजस्थान के टॉप 10 सबसे गर्म शहरों में फलोदी 46.8°, जैसलमेर 46.1°C, चित्तौड़गढ़ 45.8°C, बाड़मेर 45.2°C, बीकानेर 45.2°C, कोटा 44.8°C, जोधपुर शहर 44.7°C, श्रीगंगानगर 44.4°C, जयपुर 43.8°C, अजमेर और लूणकरणसर में 43.1°C पारा दर्ज किया गया है.
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वहीं प्रदेश में कहीं कहीं मेघगर्जन , आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पिछले 24 घंटो के दौरान सर्वाधिक वर्षा सरदार शहर (चुरू) में 18.0 मिलीमीटर दर्ज की गई . तथा न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के चार प्रमुख जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. यहां स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है.प्रभावित क्षेत्रों में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी में भीषण लू का प्रकोप रहेगा.
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IMD के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 4-5 दिनों तक न केवल दिन तपेगा, बल्कि रातें भी झुलसाने वाली होंगी. जिसकी वजह से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है,
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भीषण गर्मी के बीच कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही ने मामूली राहत भी दी है. सीकर में करीब एक इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे दोपहर की तपिश के बाद शाम को मौसम खुशनुमा हो गया. राजधानी जयपुर सहित शेखावाटी और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में आगामी 48 घंटों में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है.
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पारा 48 डिग्री के पार जाने की आशंका के बीच विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की है. दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें. हाइड्रेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस, नींबू पानी या छाछ का सेवन करें. सिर को सूती कपड़े या टोपी से ढंककर रखें और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें.