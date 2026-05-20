/Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी तप रहा राजस्थान! इन जगहों पर पारा पहुंचा 46.3°C पार, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप चरम पर है, जहां चित्तौड़गढ़ में पारा 46.3°C दर्ज हुआ. मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए दिन और रात दोनों में अत्यधिक तपिश रहने की चेतावनी दी है.