/Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी तप रहा राजस्थान! इन जगहों पर पारा पहुंचा 46.3°C पार, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप चरम पर है, जहां चित्तौड़गढ़ में पारा 46.3°C दर्ज हुआ. मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए दिन और रात दोनों में अत्यधिक तपिश रहने की चेतावनी दी है.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature
उत्तर और मध्य भारत के साथ-साथ पूरा राजस्थान इस समय भीषण और जानलेवा गर्मी के टॉर्चर से कराह रहा है. मरुधरा में सूर्यदेव के तेवर इस कदर तीखे हैं कि दिन और रात दोनों के तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट'जारी कर दिया है.
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पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ अब पूर्वी हिस्सों में भी भयंकर लू चल रही है, जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह बेपटरी कर दिया है. IMD के अनुसार इस सीजन में चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, सिर्फ सिरोही को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में पारा 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच झुलसा रहा है.
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प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी जिलों में हीटवेव का सबसे घातक असर देखा जा रहा है. प्रदेश में अगले 24 घंटे तापमान के आकड़े देखें तो चित्तौड़गढ़ 46.3°C (इस सीजन का सबसे गर्म दिन), श्रीगंगानगर 45.9°C, अलवर 45.8°C, पिलानी 45.3°C, दौसा 44.8°C,चूरू 44.8°C,फलोदी 44.8°C,कोटा 44.4°C और करौली में 44.3°C पारा दर्ज किया गया है.
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दैनिक मौसम अपडेट (20 मई 2026) के आधान पर पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा.राज्य में कहीं कहीं पर गर्म रातें और हीट वेव दर्ज की गई. साथ ही न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.
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बता दें कि रात का पारा चढ़ने से लोगों को चौबीसों घंटे उमस और भयंकर तपिश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घरों में लगे कूलर और एसी भी बेअसर साबित हो रहे हैं.
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इस बार गर्मी ने एक नया और चौंकाने वाला ट्रेंड दिखाया है. मरुस्थल के रेतीले धोरों (बाड़मेर और जैसलमेर) के मुकाबले राजधानी जयपुर में रातें अधिक प्रताड़ित कर रही हैं. मंगलवार-बुधवार की रात जयपुर में न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, बीकानेर मंडल, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर के उत्तरी हिस्सों, भरतपुर और कोटा संभागों में फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. जिससे लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.
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आज (20 मई, बुधवार) को मौसम विभाग ने दो जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और 14 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. अगले 4-5 दिनों तक इन इलाकों में दिन का औसत तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर बना रहेगा, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है.