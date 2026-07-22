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राजस्थान में बारिश का कहर, सड़कें बनीं दरिया, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, बारां और छबड़ा में जलभराव से जनजीवन बेहाल

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 22, 2026, 03:42 PM|Updated: Jul 22, 2026, 03:42 PM

Sikar/Baran News: राजस्थान के फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, बारां और छबड़ा में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया. कई इलाकों में जलभराव, घरों में पानी घुसने, सड़क निर्माण की खामियां और कलेक्ट्रेट की छत टपकने जैसे मामले सामने आए. छबड़ा में कई गांवों का संपर्क भी टूट गया.
 

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Sikar/Baran News: राजस्थान के कई जिलों में हुई तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई शहरों में जलभराव, खराब निर्माण कार्य और अव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी. सीकर के फतेहपुर और श्रीमाधोपुर से लेकर बारां और छबड़ा तक बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा. कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गईं, घरों में पानी घुस गया, जबकि कुछ जगहों पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए.
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सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया. मुख्य बस स्टैंड से आशाराम मंदिर तक, पुराने सिनेमा हॉल तिराहे, सारनाथ मंदिर मार्ग और अन्य निचले इलाकों में जलभराव होने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा. दिनभर लोगों को वैकल्पिक रास्तों से आना-जाना पड़ा. बरसाती पानी भरने के कारण मुख्य बस स्टैंड और आशाराम मंदिर मार्ग पर कई दुकानें बंद रहीं. पैदल राहगीरों और वाहन चालकों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. शहर के उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के सामने भी पानी जमा होने से मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हुई.
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बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति ने नगर परिषद के जल निकासी संबंधी दावों की भी पोल खोल दी. कई जगह सीवरेज चैंबरों से गंदा पानी सड़कों पर बहता नजर आया. मंडावा रोड और नवलगढ़ रोड पर बने अंडरपास के नीचे भी पानी भर जाने से आवागमन लगभग बंद हो गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंडावा रोड से पुराने सिनेमा हॉल तक बनी सीमेंट सड़क पहले की तुलना में अधिक ऊंची बना दी गई है. इसके कारण सड़क के दोनों ओर की गलियों और किनारों पर पानी भर गया. वहीं सड़क से नीचे बने नालों के कारण पानी की निकासी भी प्रभावित हो रही है. लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क और नालों का स्तर समान करने, नालों को ढकने और जल निकासी के स्थायी इंतजाम करने की मांग की है.
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सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के वार्ड नंबर 24 में सड़क निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने रात के समय निर्धारित स्तर से ऊंची सड़क का निर्माण कर दिया. पहली ही बारिश में इसका असर सामने आ गया और गलियां पानी से भर गईं. नालियों का गंदा पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. वार्डवासियों का कहना है कि सड़क का स्तर नालियों से ऊंचा होने के कारण पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई. महिलाओं ने निर्माण कार्य का विरोध करते हुए सड़क को निर्धारित मापदंड और सही लेवल पर बनाने की मांग की. उनका आरोप है कि विरोध करने पर ठेकेदार ने कथित रूप से कहा, "जो करना है कर लो."
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गौरतलब है कि इसी मुद्दे को लेकर एक दिन पहले भी पूरे दिन विवाद और विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसके बावजूद रात में निर्माण कार्य किए जाने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया. वार्डवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने और यदि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो सड़क को हटाकर दोबारा सही स्तर पर बनाने की मांग की है. लोगों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा.
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बारां में अडानी पावर प्लांट के सीएसआर फंड से कराए गए कलेक्ट्रेट भवन की मरम्मत कार्य पर भी सवाल उठने लगे हैं. जानकारी के अनुसार अटरू और कवाई क्षेत्र के विकास के लिए मिली सीएसआर राशि में से दो करोड़ रुपये से अधिक कलेक्ट्रेट भवन और अधिकारियों के चैंबरों की मरम्मत पर खर्च किए गए.
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पहली ही मानसूनी बारिश में कलेक्ट्रेट परिसर और अधिकारियों के चैंबरों की छतों से पानी टपकने लगा. इससे मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस सीएसआर राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर होना चाहिए था, उसका उपयोग कलेक्ट्रेट भवन की मरम्मत और सौंदर्यीकरण में किया गया.
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बारां जिले के छबड़ा उपखंड में लगातार करीब आठ घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. सुबह शुरू हुई बारिश दोपहर तक तेज होती गई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और निचले इलाकों में पानी भर गया. ग्रामीण क्षेत्रों की कई पुलियाओं के ऊपर से पानी बहने लगा.
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सबसे अधिक असर खाकरा गांव जाने वाली पुलिया पर देखने को मिला, जहां पानी आने से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया. इसके कारण खाकरा सहित आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क छबड़ा कस्बे से कट गया. ग्रामीणों को जरूरी कार्यों के लिए भी कस्बे तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि लंबे इंतजार के बाद अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी भी दिखाई दी.
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स्थिति को देखते हुए छबड़ा प्रशासन अलर्ट पर है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी-नालों और उफनते जलस्रोतों से दूर रहें, बच्चों को अकेले पानी के पास न जाने दें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें.
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