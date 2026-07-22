/राजस्थान में बारिश का कहर, सड़कें बनीं दरिया, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, बारां और छबड़ा में जलभराव से जनजीवन बेहाल

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Sikar/Baran News बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति ने नगर परिषद के जल निकासी संबंधी दावों की भी पोल खोल दी. कई जगह सीवरेज चैंबरों से गंदा पानी सड़कों पर बहता नजर आया. मंडावा रोड और नवलगढ़ रोड पर बने अंडरपास के नीचे भी पानी भर जाने से आवागमन लगभग बंद हो गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंडावा रोड से पुराने सिनेमा हॉल तक बनी सीमेंट सड़क पहले की तुलना में अधिक ऊंची बना दी गई है. इसके कारण सड़क के दोनों ओर की गलियों और किनारों पर पानी भर गया. वहीं सड़क से नीचे बने नालों के कारण पानी की निकासी भी प्रभावित हो रही है. लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क और नालों का स्तर समान करने, नालों को ढकने और जल निकासी के स्थायी इंतजाम करने की मांग की है.