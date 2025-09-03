Zee Rajasthan
अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...

Alwar News: अलवर का रियासत कालीन सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार है. लगातार बारिश से 35 फीट का यह सागर भर चुका है, जिससे पुराने मोहल्लों में जलभराव का खतरा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 03, 2025, 02:17 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 02:17 PM IST
सागर जलाशय

अलवर शहर के बीच बना रियासत कालीन सागर जलाशय 23 साल बाद एक बार फिर ओवरफ्लो होने की कगार पर है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह जलाशय लगभग भर चुका है. इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़ पड़े हैं, जो 2002 के बाद पहली बार इसे छलकते हुए देखेंगे.
35 फीट की गहराई में भरा पानी

यह सागर अपनी 35 फीट की कुल गहराई में से 34.9 फीट तक भर चुका है और बस छलकने का इंतजार है. इसे अरावली पहाड़ियों से बाला किला और किशन कुंड का पानी मिलता है.