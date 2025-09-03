अलवर का सागर जलाशय 23 साल बाद छलकने को तैयार, देखें हैरान कर देनें वाली तस्वीरें...

अलवर शहर के बीच बना रियासत कालीन सागर जलाशय 23 साल बाद एक बार फिर ओवरफ्लो होने की कगार पर है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह जलाशय लगभग भर चुका है. इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़ पड़े हैं, जो 2002 के बाद पहली बार इसे छलकते हुए देखेंगे.