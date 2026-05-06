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क्या आप जानते हैं? मानसून आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान का ये झरना!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 06, 2026, 03:25 PM|Updated: May 06, 2026, 03:25 PM

Rajasthan Tourism: अलवर का गरवा जी झरना अरावली की पहाड़ियों में छिपा एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है. चट्टानों से गिरती पानी की धारा और चारों ओर की हरियाली इसे फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए राजस्थान का सबसे खूबसूरत हिडन जैम बनाती है.

Alwar Garwa Ji Waterfall1/7
राजस्थान का नाम आते ही अक्सर ज़हन में रेतीले टीले और किलों की तस्वीर उभरती है, लेकिन अलवर की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा प्राकृतिक स्वर्ग छिपा है, जिसे 'गरवा जी झरना' कहा जाता है.
Alwar Garwa Ji Waterfall2/7
अगर आप इस मानसून या छुट्टियों में किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में हैं, तो यह 'हिडन जैम' आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए. खूबसूरती देख हो जाएंगे आप भी फिदा...
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गरवा जी झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है.यहां पानी की तेज धार चट्टान दर चट्टान नीचे गिरती है, जो देखने में किसी जादुई दृश्य जैसा प्रतीत होता है.
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गरवा जी झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है.यहां पानी की तेज धार चट्टान दर चट्टान नीचे गिरती है, जो देखने में किसी जादुई दृश्य जैसा प्रतीत होता है.
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अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा यह स्थल हर तरह के पर्यटक को कुछ न कुछ खास देता है.पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण यह ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है.
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गरवा जी झरने के साथ-साथ पूरा अलवर जिला अपनी उत्तम वास्तुकला और शाही विरासत के लिए जाना जाता है. हरे-भरे जंगलों, फूलों और लताओं से ढका यह क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है.
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यहां के सुंदर महल, शांत झीलें और पुराने शाही शिकारगाह पर्यटकों को राजस्थान के राजसी इतिहास की झलक दिखाते हैं. अगर आप भी राजस्थान में हैं या राजस्थान जा रहे हैं तो एक बार इस खूबसूरत जगह को विजिट जरूर करें.
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