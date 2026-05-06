/क्या आप जानते हैं? मानसून आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान का ये झरना!

Published: May 06, 2026, 03:25 PM | Updated: May 06, 2026, 03:25 PM

Rajasthan Tourism: अलवर का गरवा जी झरना अरावली की पहाड़ियों में छिपा एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है. चट्टानों से गिरती पानी की धारा और चारों ओर की हरियाली इसे फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए राजस्थान का सबसे खूबसूरत हिडन जैम बनाती है.