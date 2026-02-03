Zee Rajasthan
Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल

Rajasthan Tourism: किले-महलों से इतर राजस्थान की सांभर झील, जवाई बांध, केवलादेव और नाहरगढ़ पार्क सुकून भरे सफर के लिए बेहतरीन हैं. फरवरी-मार्च का मौसम इन प्राकृतिक स्थलों पर प्रवासी पक्षियों और वन्य जीवन को देखने का सबसे सटीक समय है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 12:30 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 12:30 PM IST
राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भव्य महलों और रेतीले धोरों की तस्वीर उभरती है, लेकिन मरुधरा की गोद में कुछ ऐसी जादुई जगहें भी छिपी हैं जो भीड़भाड़ से दूर आपको शांति का अहसास कराती हैं. फरवरी और मार्च की शुरुआत इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतरीन समय है. अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो राजस्थान के ये चार स्थल आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए.
यहां की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के बाद लौटने का मन नहीं करेगा, पर्टयकों की है पहली पसंद , आइए जानते हैं इन खूबसूरत जगहों के बारे में-