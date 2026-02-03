Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल

राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भव्य महलों और रेतीले धोरों की तस्वीर उभरती है, लेकिन मरुधरा की गोद में कुछ ऐसी जादुई जगहें भी छिपी हैं जो भीड़भाड़ से दूर आपको शांति का अहसास कराती हैं. फरवरी और मार्च की शुरुआत इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतरीन समय है. अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो राजस्थान के ये चार स्थल आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए.