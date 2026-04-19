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भीड़ से दूर, शांति के करीब... राजस्थान का ये सीक्रेट झरना मानसून में चुरा लेता है पर्यटकों का दिल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 19, 2026, 02:46 PM|Updated: Apr 19, 2026, 02:46 PM

Rajasthan Tourism: बांसवाड़ा का जुआ फॉल्स मानसून में राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. पहाड़ियों से गिरते झरने और प्राकृतिक हरियाली के बीच यह स्थान फोटोग्राफी और सुकून के लिए बेस्ट है. दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करने के लिए यह एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है.

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राजस्थान का नाम आते ही अक्सर रेतीले धोरों की तस्वीर ज़हन में उभरती है, लेकिन वागड़ अंचल का बांसवाड़ा ज़िला इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है. यहां प्रकृति के अनगिनत रहस्यमयी रत्न छिपे हैं, जिनमें से सबसे अनछुआ और जादुई स्थान है-’ जुआ फॉल्स’. अगर आप मानसून के दौरान सुकून की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.
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जुआ झरने की असली खूबसूरती बारिश के मौसम में देखने को मिलती है. जब आसमान से बादल बरसते हैं, तब पहाड़ियों के बीच से निकलने वाले ये प्राकृतिक झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं. ऊंचाई से गिरता दूधिया पानी और चारों ओर फैली मखमली हरियाली आंखों को वो सुकून देती है, जो बड़े शहरों की चकाचौंध में कहीं खो गया है.
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रोजाना की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर, जुआ फॉल्स आपको प्रकृति के साथ वक्त बिताने का मौका देता है. नेचर लवर्स के लिए यहां का शांत और निर्मल वातावरण योग और ध्यान के लिए बेहतरीन है.
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अगर आप कैमरा चलाने के शौकीन हैं, तो यहां के लैंडस्केप और झरनों की बौछारें आपकी तस्वीरों में जान फूंक देंगी. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती देख आपकी निगाहें एक पल के लिए थम जाएंगी.
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जुआ फॉल्स अभी भी कई पर्यटकों की नजरों से ओझल है, इसलिए यहां आपको भीड़भाड़ कम और शुद्ध वातावरण ज्यादा मिलेगा.
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आप अभी से अपने दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाने या ट्रेकिंग करने का प्लान बना सकते हैं. चट्टानों से गिरते झरने के नीचे कुछ पल बिताना आपकी इस यात्रा को यादगार बना देगा.
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यहां जाने के लिए जुलाई से सितंबर (मानसून) का समय सबसे बेस्ट होता है. इस जगह पर आप अपने साथ आरामदायक जूते, रेनकोट और कैमरे के लिए वॉटरप्रूफ बैग जरूर ले जाएं.
Tags:
rajasthan place to visit
banswara news
jua waterfall
monsoon trip

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