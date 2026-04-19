/भीड़ से दूर, शांति के करीब... राजस्थान का ये सीक्रेट झरना मानसून में चुरा लेता है पर्यटकों का दिल

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राजस्थान का नाम आते ही अक्सर रेतीले धोरों की तस्वीर ज़हन में उभरती है, लेकिन वागड़ अंचल का बांसवाड़ा ज़िला इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है. यहां प्रकृति के अनगिनत रहस्यमयी रत्न छिपे हैं, जिनमें से सबसे अनछुआ और जादुई स्थान है-’ जुआ फॉल्स’. अगर आप मानसून के दौरान सुकून की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.