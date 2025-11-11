राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंडरा रहा खतरा, क्या जयपुर की इन कॉलोनियों के लोग हो जाएंगे बेघर?

यह मामला आवासन मंडल की भूमि पर बनी 86 कॉलोनियों से जुड़ा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान जवाब पेश न करने पर कोर्ट ने दोनों विभागों पर नाराजगी जताई और कहा कि अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.