सर्दियों में घूमने की सोच रहे हैं? नक्की झील के नजारे जीत लेंगे आपका दिल, देखें ये तस्वीरें

Nakki Lake boating: माउंट आबू की नक्की झील में सर्द सुबह की ओस, शांत पहाड़ियां और बोटिंग का अद्भुत अनुभव. राजस्थान की इस पहली मानव निर्मित झील की खूबसूरती हर यात्री को मोहित कर देती है.

Published: Oct 28, 2025, 02:00 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 02:00 PM IST
आज सुबह माउण्ट आबू की नक्की झील अद्भुत थी. ओस में लिपटी पहाड़ियां और शांत नीला पानी मनमोहक दृश्य बनाते हैं. बोटिंग का अनुभव अविस्मरणीय रहा. चारों ओर की हरी-भरी वादियां और अद्भुत शिलाएं आत्मा को शांति और तृप्ति दे गईं.
सर्दियों में माउण्ट आबू की शांति, ओस और हल्की ठंडक में लिपटी दिखाई देती हैं. यह वह जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देखे बिना माउण्ट आबू की यात्रा अधूरी है. यह झील, जो भारत की पहली मानव निर्मित झील होने का गौरव रखती है,जो सुबह और भी मनमोहक लगती है.