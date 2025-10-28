सर्दियों में घूमने की सोच रहे हैं? नक्की झील के नजारे जीत लेंगे आपका दिल, देखें ये तस्वीरें

सर्दियों में माउण्ट आबू की शांति, ओस और हल्की ठंडक में लिपटी दिखाई देती हैं. यह वह जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देखे बिना माउण्ट आबू की यात्रा अधूरी है. यह झील, जो भारत की पहली मानव निर्मित झील होने का गौरव रखती है,जो सुबह और भी मनमोहक लगती है.