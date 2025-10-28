सर्दियों में घूमने की सोच रहे हैं? नक्की झील के नजारे जीत लेंगे आपका दिल, देखें ये तस्वीरें

Published: Oct 28, 2025, 02:00 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 02:00 PM IST
Nakki Lake boating
आज सुबह माउण्ट आबू की नक्की झील अद्भुत थी. ओस में लिपटी पहाड़ियां और शांत नीला पानी मनमोहक दृश्य बनाते हैं. बोटिंग का अनुभव अविस्मरणीय रहा. चारों ओर की हरी-भरी वादियां और अद्भुत शिलाएं आत्मा को शांति और तृप्ति दे गईं.
सर्दियों में माउण्ट आबू की शांति, ओस और हल्की ठंडक में लिपटी दिखाई देती हैं. यह वह जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देखे बिना माउण्ट आबू की यात्रा अधूरी है. यह झील, जो भारत की पहली मानव निर्मित झील होने का गौरव रखती है,जो सुबह और भी मनमोहक लगती है.