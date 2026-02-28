Holi Holiday: छुट्टियों की बौछार! राजस्थान में होली पर 5 दिन का अवकाश, जानें पूरा शेड्यूल
Rajasthan News: राजस्थान में होली पर छुट्टियों की सौगात मिली है. 28 फरवरी से 3 मार्च तक सभी सरकारी संस्थान और बैंक बंद रहेंगे. वहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर 4 मार्च को भी अदालतों में अवकाश रहेगा, जिससे न्यायिक क्षेत्र को 5 दिनों की लंबी राहत मिली है.
Published:Feb 28, 2026, 10:12 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 10:12 AM IST
1/6
Holi Holiday Rajasthan
1/6
राजस्थान में इस बार होली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए लंबी राहत लेकर आया है. हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार के आदेशों के बाद छुट्टियों का ऐसा संयोग बना है कि लोगों को परिवार के साथ जश्न मनाने का भरपूर समय मिलेगा.
2/6
Holi Holiday Rajasthan
2/6
पंचांग और सरकारी आदेशों के अनुसार, छुट्टियों का सिलसिला आज से शुरू होकर अगले बुधवार तक चलेगा. 28 फरवरी (आज, शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण अधिकांश बैंक, सरकारी दफ्तर और स्कूल-कॉलेज आज से ही बंद हो गए हैं.