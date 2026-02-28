Holi Holiday: छुट्टियों की बौछार! राजस्थान में होली पर 5 दिन का अवकाश, जानें पूरा शेड्यूल

राजस्थान में इस बार होली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए लंबी राहत लेकर आया है. हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार के आदेशों के बाद छुट्टियों का ऐसा संयोग बना है कि लोगों को परिवार के साथ जश्न मनाने का भरपूर समय मिलेगा.