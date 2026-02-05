Zee Rajasthan
शादी के बाद दुल्हन को नहीं भाया दूल्हा, प्यारी-प्यारी बातों में उलझा कर डाला खून, पढ़ें पूरी कहानी

Rajasthan Honeymoon Murder Case: 30 जनवरी को रावला के गांव में 27 वर्षीय आशीष की पत्नी अंजू ने प्रेमी संजू और दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की. घटना को लूट का रूप देने की कोशिश की गई. पोस्टमार्टम और फोन से पूरा सच सामने आया.

Published: Feb 05, 2026, 07:08 PM IST
30 जनवरी की रात रावला के गांव एक केएलएम में 27 वर्षीय आशीष की हत्या उसकी पत्नी अंजू ने अपने प्रेमी संजू और उसके दो साथियों के साथ मिलकर कर दी थी. अंजु ने अपने प्रेमी संजू के साथ रहने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के बाद इस घटना को लूट की वारदात बताया था. मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अंजू के फोन से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. आशीष की हत्या के 6 दिनों के बाद भी आशीष के घर मातम पसरा हुआ है. अंजू के चाचा रवि कुमार ने बताया कि अंजू के द्वारा शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है. अंजू के चाचा और आशीष के परिवार के लोगों ने प्रशासन से अंजू और अन्य दोषियों को फांसी की सजा या उम्रकैद की सजा देने की मांग की है. वही घटना के 6 दिन जाने के बाद भी आशीष की मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही है और वह आज भी बेसुध है. अंजू के ससुर रामरख और चाचा ससुर रामचंद्र ने बताया कि शादी के बाद से ही अंजू का व्यवहार सबके लिए बहुत अच्छा था मगर उसके दिमाग में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी जिसका किसी को भी आभास नहीं हो पाया.
आशीष की हत्या के बाद से ही अंजू की मां उसके चाचा रवि कुमार सहित अंजू के अंदर रिश्तेदार भी आशीष के घर पर ही थे. आज सुबह अंजू की मां अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वापिस अपने घर सादुलशहर चली गई मगर रवि अभी आशीष के घर पर ही है. अंजू के चाचा रवि ने बताया कि अंजू के पिता मोची का काम करते थे और उनकी मौत 10-12 साल पहले हो चुकी है. उन्होंने बताया कि अंजू ने बीकॉम कर रखी है और अब एमकॉम की पढ़ाई घर पर ही रहकर कर रही थी. उन्होंने बताया कि अंजू के द्वारा जो घिनौना काम किया गया है उस काम के कारण उनका पूरा परिवार शर्मिंदा है. उन्होंने बताया कि अंजू के परिवार के सभी सदस्यों की आशीष के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है. रवि कुमार ने भावुक होते हुए कहा कि अंजू ने अपने प्रेमी संजू और उसके दोस्त रॉकी और बादल के साथ जो काम किया है उस काम के लिए उसे और अन्य दोषियों को फांसी या उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए.