1/8

30 जनवरी की रात रावला के गांव एक केएलएम में 27 वर्षीय आशीष की हत्या उसकी पत्नी अंजू ने अपने प्रेमी संजू और उसके दो साथियों के साथ मिलकर कर दी थी. अंजु ने अपने प्रेमी संजू के साथ रहने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के बाद इस घटना को लूट की वारदात बताया था. मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अंजू के फोन से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. आशीष की हत्या के 6 दिनों के बाद भी आशीष के घर मातम पसरा हुआ है. अंजू के चाचा रवि कुमार ने बताया कि अंजू के द्वारा शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है. अंजू के चाचा और आशीष के परिवार के लोगों ने प्रशासन से अंजू और अन्य दोषियों को फांसी की सजा या उम्रकैद की सजा देने की मांग की है. वही घटना के 6 दिन जाने के बाद भी आशीष की मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही है और वह आज भी बेसुध है. अंजू के ससुर रामरख और चाचा ससुर रामचंद्र ने बताया कि शादी के बाद से ही अंजू का व्यवहार सबके लिए बहुत अच्छा था मगर उसके दिमाग में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी जिसका किसी को भी आभास नहीं हो पाया.