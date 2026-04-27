Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /राजस्थान में गर्मी का आतंक! जैसलमेर बना सबसे गर्म जिला, 46.4 डिग्री पहुंचा तापमान

राजस्थान में गर्मी का आतंक! जैसलमेर बना सबसे गर्म जिला, 46.4 डिग्री पहुंचा तापमान

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 27, 2026, 09:45 PM|Updated: Apr 27, 2026, 09:45 PM

Rajasthan Hottest City: राजस्थान में 27 अप्रैल को सबसे अधिक गर्म जिला जैसलमेर रहा. इस दिन जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रहा.

Rajasthan Hottest City1/5
राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश में आज 27 अप्रैल को जैसलमेर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
Rajasthan Hottest City2/5
तेज धूप और लू के कारण दिनभर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा. तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए.
Rajasthan Hottest City3/5
कम आर्द्रता और गर्म हवाओं के चलते इलाके में हीटवेव जैसे हालात बने रहे. दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद कठिन हो गया. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी स्थिति में लू लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
Rajasthan Hottest City4/5
केवल जैसलमेर ही नहीं, बल्कि बाड़मेर और फलोदी जैसे जिलों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे पूरे पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है.
Rajasthan Hottest City5/5
विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. कुल मिलाकर जैसलमेर इस दिन राजस्थान का सबसे गर्म जिला साबित हुआ. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है.
Tags:
rajasthan weather update
Rajasthan Weather
Hottest City

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक

दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक

Dausa weather
2

रामगढ़ में खाद-बीज विक्रेताओं की सांकेतिक हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Alwar news
3

रामगढ़ में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत प्रदर्शन, खून से लिखी गई 5800 पन्नों की मांग

Alwar news
4

जमीनी विवाद बना खूनी खेल! विरोध करने पर महिला और सास पर को बेरहमी से पीटा

dungarpur news
5

बजरी माफियाओं का कानून को खुली चुनौती! ओवरलोड ट्रैक्टर पर युवक का खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

rajasthani viral video