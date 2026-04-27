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राजस्थान में गर्मी का आतंक! जैसलमेर बना सबसे गर्म जिला, 46.4 डिग्री पहुंचा तापमान
Published: Apr 27, 2026, 09:45 PM|Updated: Apr 27, 2026, 09:45 PM
Rajasthan Hottest City: राजस्थान में 27 अप्रैल को सबसे अधिक गर्म जिला जैसलमेर रहा. इस दिन जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रहा.
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राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश में आज 27 अप्रैल को जैसलमेर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
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तेज धूप और लू के कारण दिनभर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा. तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए.
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कम आर्द्रता और गर्म हवाओं के चलते इलाके में हीटवेव जैसे हालात बने रहे. दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद कठिन हो गया. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी स्थिति में लू लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
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केवल जैसलमेर ही नहीं, बल्कि बाड़मेर और फलोदी जैसे जिलों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे पूरे पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है.
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विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. कुल मिलाकर जैसलमेर इस दिन राजस्थान का सबसे गर्म जिला साबित हुआ. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है.