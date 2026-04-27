/राजस्थान में गर्मी का आतंक! जैसलमेर बना सबसे गर्म जिला, 46.4 डिग्री पहुंचा तापमान

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कम आर्द्रता और गर्म हवाओं के चलते इलाके में हीटवेव जैसे हालात बने रहे. दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद कठिन हो गया. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी स्थिति में लू लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है.