राजस्थान हाउसिंग बोर्ड विवाद, IAS-IPS के लग्जरी फ्लैट्स सस्ते, AIS रेजीडेंसी पर बड़ा सवाल

ताजा मामला IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे लग्जरी फ्लैट्स से जुड़ा है, जहां लागत कम करने के लिए बोर्ड ने विशेष छूट देने का फैसला किया है. हैरानी की बात यह है कि यह छूट गरीब और मध्यम वर्ग को नहीं, बल्कि एलीट क्लास के अधिकारियों को दी जा रही है.