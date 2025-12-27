Zee Rajasthan
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड विवाद, IAS-IPS के लग्जरी फ्लैट्स सस्ते, AIS रेजीडेंसी पर बड़ा सवाल

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Dec 27, 2025, 07:16 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 07:16 PM IST
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य निम्न, अल्प और मध्यम आय वर्ग (EWS, LIG, MIG) के लिए किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना था, लेकिन अब बोर्ड की नीतियां इस उद्देश्य से भटकती नजर आ रही हैं.
ताजा मामला IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे लग्जरी फ्लैट्स से जुड़ा है, जहां लागत कम करने के लिए बोर्ड ने विशेष छूट देने का फैसला किया है. हैरानी की बात यह है कि यह छूट गरीब और मध्यम वर्ग को नहीं, बल्कि एलीट क्लास के अधिकारियों को दी जा रही है.