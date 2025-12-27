राजस्थान हाउसिंग बोर्ड विवाद, IAS-IPS के लग्जरी फ्लैट्स सस्ते, AIS रेजीडेंसी पर बड़ा सवाल
Rajasthan Housing Board controversy: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य निम्न, अल्प और मध्यम आय वर्ग (EWS, LIG, MIG) के लिए किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना था, लेकिन अब बोर्ड की नीतियां इस उद्देश्य से भटकती नजर आ रही हैं.
Published: Dec 27, 2025, 07:16 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 07:16 PM IST
Rajasthan Housing Board
ताजा मामला IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे लग्जरी फ्लैट्स से जुड़ा है, जहां लागत कम करने के लिए बोर्ड ने विशेष छूट देने का फैसला किया है. हैरानी की बात यह है कि यह छूट गरीब और मध्यम वर्ग को नहीं, बल्कि एलीट क्लास के अधिकारियों को दी जा रही है.