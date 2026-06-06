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Good News: राजस्थान की चमकेगी किस्मत, 38 औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा हाईवे कनेक्शन, RIICO-PWD का बड़ा फैसला

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 06, 2026, 01:02 PM|Updated: Jun 06, 2026, 01:02 PM

Rajasthan News: रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) मिलकर 'कोस्ट शेयरिंग मॉडल' (50-50% साझेदारी) पर राजस्थान के 38 औद्योगिक क्षेत्रों में ₹290.82 करोड़ की लागत से 205 किमी लंबी सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेंगे. इसके अतिरिक्त, रीको द्वारा 24 औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु ₹143 करोड़ दिए जाएंगे.

Rajasthan road project development1/6

Rajasthan road project development

राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए रीको (RIICO) और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) मिलकर सड़कों का जाल बिछाएंगे. दोनों विभाग 50-50 प्रतिशत के 'कोस्ट शेयरिंग मॉडल' (वित्तीय साझेदारी) पर राज्य के 38 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों का विकास, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करेंगे.
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राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र सीधे राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं. उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन के लिए रीको ने PWD से संबंधित 38 एप्रोच सड़कों की पहचान की है. जिनकी कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर और कुल अनुमानित खर्च ₹290.82 करोड़ होगी.
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लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर.
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इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने 06 मई को ₹290.82 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है.
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परियोजना में रीको का कुल हिस्सा ₹145.41 करोड़ (50 प्रतिशत) है. रीको निदेशक मंडल की बैठक में हुए अनुमोदन के बाद, रीको ने अपने हिस्से की आधी राशि यानी ₹72.70 करोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित भी कर दी है. अब PWD द्वारा इन सड़कों के उन्नयन कार्य के लिए जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी.
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औद्योगिक क्षेत्रों में केवल बुनियादी सड़कें ही नहीं, बल्कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी रीको ने बड़ा फैसला लिया है. रीको द्वारा 24 औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के माध्यम से कार्य करवाने की सहमति दे दी गई है.इन पेयजल कार्यों के लिए रीको द्वारा PHED को ₹143 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
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