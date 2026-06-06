/Good News: राजस्थान की चमकेगी किस्मत, 38 औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा हाईवे कनेक्शन, RIICO-PWD का बड़ा फैसला

1 /6

Rajasthan road project development राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए रीको (RIICO) और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) मिलकर सड़कों का जाल बिछाएंगे. दोनों विभाग 50-50 प्रतिशत के 'कोस्ट शेयरिंग मॉडल' (वित्तीय साझेदारी) पर राज्य के 38 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों का विकास, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करेंगे.