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क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 'भूतिया गांव' कहां है?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 05, 2026, 02:37 PM|Updated: May 05, 2026, 02:39 PM

Rajasthan News: राजस्थान की जगहों को डरावना कहा जाता है. ऐसे में आज हम आपको प्रदेश के 'भूतिया गांव' के बारे में बताने जा रहे हैं. कहते हैं कि यह गांव रातों-रात अचानक पूरा खाली हो गया था. 
 

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राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा को 'भूतिया गांव' कहा जाता है. ये ऐतिहासिक और रहस्यमयी गांव जैसलमेर जिले से करीब 18-20 किलोमीटर की दूर है. इस गांव की कहानी काफी अनोखी है.
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कुलधारा गांव में सिर्फ खंडहर ही खंडहर , सन्नाटा, सनातन, रेगिस्तान का खालीपन है. यहां पर टूटे मकान, टूटी दीवारें डर को और बढ़ा देती है. कहते हैं कि शाम 6 बजे के बाद यहां कोई परिंदा भी नहीं आता है.
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कहा जाता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में पालीवाल ब्राह्मणों ने ये गांव बसाया था. यह एक समृद्ध गांव था, जो एक अत्याचारी दीवान से बचने के लिए रातों-रात खाली हो गया था. उसी दिन से ये गांव वीरान पड़ा है. इस गांव को 'एशिया का सबसे डरावना गांव' भी कहा जाता है.
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कहते हैं कि जिस समय ये गांव बसाया गया था, उस वक्त यहां पर करीब 5000 लोग रहते थे. रियासत के एक क्रूर दीवान सालिम सिंह की बुरी नजर गांव की एक लड़की पर थी.
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वहीं, दीवान के अत्याचारों और दबाव से बचने के लिए, ग्रामीणों ने गांव छोड़ दिया और जाते-जाते यह श्राप दिया कि यह गांव दुबारा कभी नहीं बस पाएगा.
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कहते हैं कि खाली पड़े गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा आज भी है और वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है. साथ ही महिलाओं की चूड़ियों, पायलों की आवाजें रात में सुनाई पड़ती है.
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आज के समय में कुलधरा गांव एक एक वीरान खंडहर में बदल चुका है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे एक संरक्षित पर्यटन स्थल के रखा गया है. यहां लोग घूमने आते हैं लेकिन रात के वक्त यहां रुकने पर पाबंदी है.
डिस्क्लेमर8/8
डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
Rajasthan news
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