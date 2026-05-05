/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 'भूतिया गांव' कहां है?

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कहा जाता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में पालीवाल ब्राह्मणों ने ये गांव बसाया था. यह एक समृद्ध गांव था, जो एक अत्याचारी दीवान से बचने के लिए रातों-रात खाली हो गया था. उसी दिन से ये गांव वीरान पड़ा है. इस गांव को 'एशिया का सबसे डरावना गांव' भी कहा जाता है.