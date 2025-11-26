राजस्थान में यहां रखी है हजारों साल पुरानी ममी, जो थी एक पुजारी!

Published: Nov 26, 2025, 01:31 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 01:31 PM IST
Jaipur Albert Museum mummy
राजस्थान की राजधानी जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम में हजारों साल पुरानी मिस्र की ममी रखी हुई है, जो टॉलेमिक युग की एक महिला है. इस ममी का नाम टूटू है और यह मिस्र के प्राचीन शहर पैनोपोलिस के एक पुजारी के परिवार से थी.
बहुत साल पहले अल्बर्ट म्यूजियम में हजारों साल पुरानी डेड बॉडी के ऊपर मसाला लगाकर रखा गया था. ये देह ऐसा दिखाता है, जैसे कोई अभी-अभी मरा हो और उसका पार्थिव शरीर रखा हो.