राजस्थान में यहां रखी है हजारों साल पुरानी ममी, जो थी एक पुजारी!

राजस्थान की राजधानी जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम में हजारों साल पुरानी मिस्र की ममी रखी हुई है, जो टॉलेमिक युग की एक महिला है. इस ममी का नाम टूटू है और यह मिस्र के प्राचीन शहर पैनोपोलिस के एक पुजारी के परिवार से थी.