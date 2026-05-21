/जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान ? इन 2 इलाकों की बढ़ी भारी डिमांड, देखें पूरी डिटेल

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Best Place to invest in Jaipur जगतपुरा इस समय जयपुर का सबसे चर्चित और हाई-डिमांड इन्वेस्टमेंट जोन माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया और आईटी कंपनियों से इसकी नजदीकी वर्किंग प्रोफेशनल्स, एनआरआई निवेशक और युवा परिवार इस इलाके में तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं. यहां अपार्टमेंट संस्कृति तेजी से बढ़ी है और बड़े डेवलपर्स लगातार नई परियोजनाएं लॉन्च कर रहे हैं. फ्लैट्स के दाम: ₹4,800 से ₹6,500 प्रति स्क्वायर फीट सालाना ग्रोथ: लगभग 14.3% YoY मजबूत पॉइंट: एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आईटी हब, रेंटल डिमांड, एजुकेशन हब