/जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान ? इन 2 इलाकों की बढ़ी भारी डिमांड, देखें पूरी डिटेल

Best Place to invest in Jaipur: जयपुर पर्यटन और विरासत के शहर के साथ अब तेजी से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन चुका है. रिंग रोड, DMIC कॉरिडोर, मेट्रो विस्तार, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और आईटी सेक्टर की बढ़ती गतिविधियों ने शहर के कई इलाकों को निवेश की ओर आकर्षित कर रहा है.
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Best Place to invest in Jaipur
राजस्थान का जयपुर अब सिर्फ पर्यटन और विरासत का शहर नहीं रहा, बल्कि तेजी से उभरता हुआ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन चुका है. बीते कुछ सालों में शहर के विस्तार, रिंग रोड, DMIC कॉरिडोर, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट एक्सपेंशन और आईटी सेक्टर की गतिविधियों ने कई इलाकों को निवेश के लिहाज से बेहद आकर्षक बना दिया है.
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2026 के मौजूदा रियल एस्टेट ट्रेंड्स को देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां निवेशकों को लगातार बेहतर रिटर्न, तेज कैपिटल अप्रिसिएशन और भविष्य की मजबूत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. खास बात यह है कि अब निवेश सिर्फ प्लॉटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल स्पेस, रेंटल इनकम और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है.
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जगतपुरा इस समय जयपुर का सबसे चर्चित और हाई-डिमांड इन्वेस्टमेंट जोन माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया और आईटी कंपनियों से इसकी नजदीकी वर्किंग प्रोफेशनल्स, एनआरआई निवेशक और युवा परिवार इस इलाके में तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं. यहां अपार्टमेंट संस्कृति तेजी से बढ़ी है और बड़े डेवलपर्स लगातार नई परियोजनाएं लॉन्च कर रहे हैं. फ्लैट्स के दाम: ₹4,800 से ₹6,500 प्रति स्क्वायर फीट सालाना ग्रोथ: लगभग 14.3% YoY मजबूत पॉइंट: एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आईटी हब, रेंटल डिमांड, एजुकेशन हब
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कानूनी और निवेश के नजरिए से देखें तो जगतपुरा में निवेश करने वाले खरीदार अब RERA रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स और जेडीए अप्रूव्ड स्कीम्स को प्राथमिकता दे रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में यहां हाई-राइज और प्रीमियम हाउसिंग का विस्तार और तेज होगा.
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मानसरोवर अब लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका है. यही कारण है कि डेवलपमेंट का नया दबाव धौलई, पत्रकार कॉलोनी और मुहाना मंडी रोड की तरफ तेजी से बढ़ा है. यह इलाका उन परिवारों की पहली पसंद बनता जा रहा है, जो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अपेाकृत किफायती प्रॉपर्टी चाहते हैं. लैट्स: ₹4,000 से ₹5,100 प्रति स्क्वायर फीट प्लॉट्स: ₹15,000 से ₹25,000 प्रति स्क्वायर यार्ड प्रमुख कारण: चौड़ी सड़कें, नई टाउनशिप, स्कूल, अस्पताल और मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार
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रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानसरोवर एक्सटेंशन में आने वाले समय में मिश्रित उपयोग और कमर्शियल कॉरिडोर तेजी से विकसित होंगे. कानूनी रूप से भी खरीदार अब लैंड यूज, कन्वर्जन और जेडीए स्वीकृति को लेकर पहले से अधिक जागरूक दिखाई दे रहे हैं. यही वजह है कि वैध और रेगुलेटेड प्रोजेक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है.
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जयपुर के रियल एस्टेट बाजार में अब एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है. पहले जहां लोग सिर्फ सस्ती जमीन और लोकेशन देखकर निवेश करते थे, वहीं अब खरीदार RERA रजिस्ट्रेशन, जेडीए अप्रूवल, लैंड कन्वर्जन, मास्टर प्लान जोनिंग और टाइटल क्लियरेंस जैसे कानूनी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में वही प्रोजेक्ट और इलाके ज्यादा मजबूत होंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कानूनी पारदर्शिता भी बेहतर होगी.