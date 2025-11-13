राजस्थान में कई इलाकों में दिखा पैंथर, कहीं सोता तो कहीं घात लगाए बैठा

Published: Nov 13, 2025, 04:33 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 04:33 PM IST
1/7
Panther seen in rajasthan
1/7
सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के बस्सी गांव में आज ग्रामीणों में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पैंथर को गांव के एक घर में देखा गया. जानकारी के अनुसार, पैंथर गांव के बीच स्थित कौशल्या देवी मंगावा के मकान में बने फूस के कमरे में घुस गया और वहां चैन की नींद सो गया. सुबह जब घरवालों ने पैंथर को देख उनके होश उड़ गए.
2/7
Panther seen in rajasthan
2/7
घटना की सूचना मिलते ही जाजोद और खंडेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों थानों का पुलिस जाप्ता गांव को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा व्यवस्था में जुट गया ताकि पैंथर गांव से बाहर न निकल सके और कोई जनहानि न हो.