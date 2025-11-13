राजस्थान में कई इलाकों में दिखा पैंथर, कहीं सोता तो कहीं घात लगाए बैठा

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के बस्सी गांव में आज ग्रामीणों में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पैंथर को गांव के एक घर में देखा गया. जानकारी के अनुसार, पैंथर गांव के बीच स्थित कौशल्या देवी मंगावा के मकान में बने फूस के कमरे में घुस गया और वहां चैन की नींद सो गया. सुबह जब घरवालों ने पैंथर को देख उनके होश उड़ गए.