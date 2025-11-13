Zee Rajasthan
राजस्थान में कई इलाकों में दिखा पैंथर, कहीं सोता तो कहीं घात लगाए बैठा

राजस्थान के कई इलाकों में इन दिनों कई पैंथर तो कई पर लेपर्ड की मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है. साथ ही ग्रामीणों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है. 

Published: Nov 13, 2025, 04:33 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 04:33 PM IST
सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के बस्सी गांव में आज ग्रामीणों में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पैंथर को गांव के एक घर में देखा गया. जानकारी के अनुसार, पैंथर गांव के बीच स्थित कौशल्या देवी मंगावा के मकान में बने फूस के कमरे में घुस गया और वहां चैन की नींद सो गया. सुबह जब घरवालों ने पैंथर को देख उनके होश उड़ गए.
घटना की सूचना मिलते ही जाजोद और खंडेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों थानों का पुलिस जाप्ता गांव को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा व्यवस्था में जुट गया ताकि पैंथर गांव से बाहर न निकल सके और कोई जनहानि न हो.