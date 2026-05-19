/जयपुर के SMS में डॉक्टरों का 'चमत्कार', 8 घंटे रोकी सांसें, शरीर को किया 20°C ठंडा, भारत में पहली बार ऐसे बची मरीज की जान

Jaipur News: राजस्थान के सवाई मान सिंह अस्पताल में 8 घंटे चली एक जटिल सर्जरी में मरीज की तीन जानलेवा हार्ट बीमारियों का एक साथ इलाज किया गया. ये भारत का पहला केस बताया जा रहा है.
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राजस्थान के सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर में डॉक्टरों की एक टीम ने मेडिकल इतिहास रच दिया है. डॉ. अनील शर्मा के नेतृत्व में 8 घंटे चली एक जटिल सर्जरी में मरीज की तीन जानलेवा हार्ट बीमारियों का एक साथ इलाज कर उसे नया जीवन दिया गया. यह ऑपरेशन इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया में ऐसे 10 से भी कम केस रिपोर्ट हुए हैं.
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मरीज को जन्मजात महाधमनी की समस्या यानी Coarctation of Aorta के साथ-साथ हार्ट का वाल्व और महाधमनी का aneurysm आर्च भी खराब था. डॉक्टरों के अनुसार, अगर सर्जरी नहीं होती तो एक साल के अंदर मरीज की मृत्यु का खतरा 80 प्रतिशत से ज्यादा था.
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कैसे हुई 8 घंटे की सर्जरी? डॉक्टरों ने तीन बड़े प्रोसीजर एक साथ किए 1. Bentall प्रोसीजर: खराब वाल्व और महाधमनी को कृत्रिम ग्राफ्ट से बदला और हार्ट की नसों (coronary artery)को नए सिरे से जोड़ा. 2. Total Arch Replacement: महाधमनी के पूरे आर्च (bovine arch)को arch graftse बदल दिया. इसके लिए मरीज के शरीर को 20°C तक ठंडा कर 32 मिनट तक ब्लड सर्कुलेशन रोकना पड़ा. इस दौरान दिमाग को बचाने के लिए अलग से खून पहुंचाया गया. 3. COA Repair: महाधमनी के सिकुड़े हुए हिस्से को काटकर arch ग्राफ्ट जोड़ा गया.
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क्यों है यह केस खास? 1. दुनिया में दुर्लभ: Bentall + Arch Replacement + COA Repair तीनों सर्जरी एक साथ दुनिया में 10 से भी कम बार हुई हैं. 2. डॉक्टरों का दावा है कि भारत में शायद यह पहला मामला है, जब तीनों सर्जरी एक साथ की गईं. 3. ज्यादा रिस्क, बड़ी जीत: अलग-अलग ऑपरेशन पर हर बार 5-8% जान का जोखिम था. एक साथ करने पर 62% रिस्क और बढ़ गया था लेकिन सफलता ने मरीज को पूरी जिंदगी दे दी.
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राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना के तहत मरीज का इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ. सर्जरी के दौरान 6 यूनिट खून चढ़ाया गया. ऑपरेशन के बाद मरीज को 14 घंटे वेंटिलेटर पर रखा गया और तीसरे दिन ICU से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. अब मरीज चल-फिर रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है.
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इस ऐतिहासिक सर्जरी को सवाई मान सिंह अस्पताल के CTVS HOD डॉ. अनील शर्मा के निर्देशन में डॉ. सुनील दीक्षित डॉ. मोहित शर्मा, डॉ. सौरभ मित्तल, डॉ. वक्ता राम चौधरी, डॉ. गौरव, डॉ. प्रीतांशी डॉ. राकेश, डॉ. कुलराज, डॉ. सूरज , कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉ. रीमी मीना, डॉ. अंजुम, डॉ. अरुण और परफ्यूजनिस्ट प्रांजलि, पुलकित, आरती नर्सिंग इंचार्ज सुधा जी व उनकी पूरी टीम ने अंजाम दिया.