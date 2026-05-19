/जयपुर के SMS में डॉक्टरों का 'चमत्कार', 8 घंटे रोकी सांसें, शरीर को किया 20°C ठंडा, भारत में पहली बार ऐसे बची मरीज की जान

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कैसे हुई 8 घंटे की सर्जरी? डॉक्टरों ने तीन बड़े प्रोसीजर एक साथ किए 1. Bentall प्रोसीजर: खराब वाल्व और महाधमनी को कृत्रिम ग्राफ्ट से बदला और हार्ट की नसों (coronary artery)को नए सिरे से जोड़ा. 2. Total Arch Replacement: महाधमनी के पूरे आर्च (bovine arch)को arch graftse बदल दिया. इसके लिए मरीज के शरीर को 20°C तक ठंडा कर 32 मिनट तक ब्लड सर्कुलेशन रोकना पड़ा. इस दौरान दिमाग को बचाने के लिए अलग से खून पहुंचाया गया. 3. COA Repair: महाधमनी के सिकुड़े हुए हिस्से को काटकर arch ग्राफ्ट जोड़ा गया.