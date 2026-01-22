Zee Rajasthan
एयरफोर्स का सपना, पिता के इलाज की उम्मीद… एक हादसे ने छीन ली राजस्थान की 'बेटी' की जिंदगी

Jhunjhunu News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते दिन 21 जनवरी को थार ने एक 18 साल की युवती को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई. युवती जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी. जानें उसकी प्रेरणादायक कहानी. 

Published: Jan 22, 2026, 05:11 PM IST
राजस्थान की बेटियां आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं लेकिन कभी-कभी किस्मत इतनी बेरहम हो जाती है कि उड़ान से पहले ही सपने तोड़ देती है. जयपुर के अजमेर पुलिया एक्सप्रेस हाईवे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 18 वर्षीय होनहार छात्रा अनन्या की जिंदगी छीन ली.
अनन्या एयरफोर्स में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती थी. वह रोजाना की तरह 31 जनवरी को जोधपुर में होने वाले एयरफोर्स फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए सुबह करीब 6 बजे घर से दौड़ की तैयारी करने के लिए निकली थी. वहीं, अजमेर पुलिया एक्सप्रेस हाईवे के पास स्थित 206 बीघा खेल मैदान के पास एक तेज रफ्तार थार ने उसे टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई.