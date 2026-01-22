एयरफोर्स का सपना, पिता के इलाज की उम्मीद… एक हादसे ने छीन ली राजस्थान की 'बेटी' की जिंदगी

अनन्या एयरफोर्स में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती थी. वह रोजाना की तरह 31 जनवरी को जोधपुर में होने वाले एयरफोर्स फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए सुबह करीब 6 बजे घर से दौड़ की तैयारी करने के लिए निकली थी. वहीं, अजमेर पुलिया एक्सप्रेस हाईवे के पास स्थित 206 बीघा खेल मैदान के पास एक तेज रफ्तार थार ने उसे टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई.