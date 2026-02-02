Zee Rajasthan
राजस्थान का वो घोस्ट विलेज, जहां पत्थर भी सुनाते हैं अपनी कहानी!

Rajasthan Ghost Village: आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको घोस्ट विलेज कहा जाता है. इस गांव की कई डरावनी बहुत मशहूर हूं. जानें इसकी अनोखी कहानी. 

राजस्थान के इस गांव की कहानियां काफी मशहूर है, जिसके नाम कुलधरा है. ये गांव प्रदेश के जैसलमेर जिले में स्थित है. यहां की कई डरावनी बातें मशहूर हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं हैं लेकिन स्थानीय लोग इनको सच मानते हैं.
कहते हैं कि जैसलमेर के दीवान सालम सिंह की नजरे गांव के प्रधान की बेटी पर टिकी हुई थी. इस दीवान को अय्याश दीवान के नाम से जाना जाता है, जिसने गांव वालों को धमकी दी थी कि या तो लड़की उसे दे दो वरना भारी लगान भुगतना होगा.