राजस्थान को मिलेगी सौगात, 29 नवंबर से शुरू हो सकती है जैसलमेर-दिल्ली नई ट्रेन

Published: Nov 27, 2025, 04:23 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 04:23 PM IST
सीमावर्ती जिले जैसलमेर में उसने लंबे समय से उठ रही मांग को लेकर रेल सेवा को लेकर एक सौगात मिली है. जैसलमेर को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा का शुभारंभ 29 नवंबर को किया जाएगा.
जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण व इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे.