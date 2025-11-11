राजस्थान का वो सड़क, जहां सिर्फ गाड़ियां चलती नहीं बल्कि फाइटर प्लेन भी भरते हैं उड़ान!

Published: Nov 11, 2025, 08:21 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 08:21 PM IST
ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय वायुसेना का महा-गजराज युद्धाभ्यास चल रहा है. इसके तहत चितलवाना के अगड़ावा-सेसावा में इंडियन एयरफोर्स का महा-गजराज युद्धाभ्यास किया जा रहा है. यहां सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 हवाई पट्टी पर टच एंड गो करके निकला. रन का पूरा ट्रायल भी किया. वहीं, फाइटर प्लेन जगुआर व सुखोई-30 ने हाईवे पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ान भरी.
बता दें कि इससे पहले अगस्त 2021 में इस आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घटान हुआ था तब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था. यहां पर फाइटर प्लेन का टच एंड गो ट्रायल हुआ था. उंसके बाद अप्रैल 2024 में भी वायुसेना ने रिहर्सल किया था. उस समय भी फाइटर प्लेन ने टच एंड गो ट्रायल किया था.