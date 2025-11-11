राजस्थान का वो सड़क, जहां सिर्फ गाड़ियां चलती नहीं बल्कि फाइटर प्लेन भी भरते हैं उड़ान!

ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय वायुसेना का महा-गजराज युद्धाभ्यास चल रहा है. इसके तहत चितलवाना के अगड़ावा-सेसावा में इंडियन एयरफोर्स का महा-गजराज युद्धाभ्यास किया जा रहा है. यहां सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 हवाई पट्टी पर टच एंड गो करके निकला. रन का पूरा ट्रायल भी किया. वहीं, फाइटर प्लेन जगुआर व सुखोई-30 ने हाईवे पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ान भरी.