ये मुस्लिम लड़की बनी राजस्थान की दूसरी महिला IAS ऑफिसर, देखें तस्वीरें

फराह हुसैन ने अपनी स्कूली शिक्षा झुंझुनू से पूरी की और उसके बाद वह मुंबई चली गईं. यहां उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की. वैसे फराह डॉक्टर बनना चाहती थीं लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया.