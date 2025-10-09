ये मुस्लिम लड़की बनी राजस्थान की दूसरी महिला IAS ऑफिसर, देखें तस्वीरें

Published: Oct 09, 2025, 04:08 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 04:08 PM IST
राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवान गांव के एक मुस्लिम परिवार में फराह हुसैन का जन्म हुआ था. फराह हुसैन ने हायर एजुकेशन प्राप्त की और IAS अधिकारी बन मुस्लिम लड़कियों के बारे में रूढ़ी वादी सोच को तोड़ा.
फराह हुसैन ने अपनी स्कूली शिक्षा झुंझुनू से पूरी की और उसके बाद वह मुंबई चली गईं. यहां उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की. वैसे फराह डॉक्टर बनना चाहती थीं लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया.