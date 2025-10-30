राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां

Published: Oct 30, 2025, 08:15 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 08:15 PM IST
Jhunjhunu News
राजस्थान के झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में आज झाझड़ निवासी राकेश सैनी उर्फ आयरन टीथ मैन ने अपने दांतों से एक साथ आधा दर्जन गाड़ियों को खींचकर सभी को स्तब्ध कर दिया. यह कार्यक्रम युवा कौशल और नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्र-छात्राएं गवाह बने.
Jhunjhunu News
राकेश सैनी ने कॉलेज परिसर में खड़ी छह कारों को रस्सी से बांधकर मुंह से खींचा. मात्र कुछ मिनटों में उन्होंने गाड़ियों को कई मीटर आगे खींच डाला, जिससे दर्शकों में तालियों की गूंज उठी.