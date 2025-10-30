Zee Rajasthan
राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां

Jhunjhunu News: आज हम आपको राजस्थान के उस छोरे की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसको आयरन टीथ मैन कहा जाता है, जिन्होंने आज झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में छह कारों को रस्सी से बांधकर मुंह से खींचा. 

Published: Oct 30, 2025, 08:15 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 08:15 PM IST
राजस्थान के झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में आज झाझड़ निवासी राकेश सैनी उर्फ आयरन टीथ मैन ने अपने दांतों से एक साथ आधा दर्जन गाड़ियों को खींचकर सभी को स्तब्ध कर दिया. यह कार्यक्रम युवा कौशल और नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्र-छात्राएं गवाह बने.
राकेश सैनी ने कॉलेज परिसर में खड़ी छह कारों को रस्सी से बांधकर मुंह से खींचा. मात्र कुछ मिनटों में उन्होंने गाड़ियों को कई मीटर आगे खींच डाला, जिससे दर्शकों में तालियों की गूंज उठी.