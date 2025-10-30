राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां

राजस्थान के झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में आज झाझड़ निवासी राकेश सैनी उर्फ आयरन टीथ मैन ने अपने दांतों से एक साथ आधा दर्जन गाड़ियों को खींचकर सभी को स्तब्ध कर दिया. यह कार्यक्रम युवा कौशल और नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्र-छात्राएं गवाह बने.