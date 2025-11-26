Zee Rajasthan
ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले एक गांव में करीब चार हजार साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलें हैं, जिन्हों देखकर लग रहा है कि  यहां रहने वाले लोग एक सुनियोजित जीवन पद्धति अपनाते थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok kumar sharma
Published: Nov 26, 2025, 04:29 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 04:29 PM IST
Jhunjhunu News
राजस्थान के झुंझुनूं जिले का छोटा-सा गांव बांसियाल इनए हैं, जो बताते दिनों इतिहास प्रेमियों और पुरातत्व विशेषज्ञों का केंद्र बना हुआ है. यहां चल रहे नवीनतम उत्खनन में ऐसे अवशेष सामने आ हैं कि यह क्षेत्र करीब चार हजार साल पुरानी सभ्यता की बस्ती रहा होगा.
Jhunjhunu News
लगातार चार सालों से जारी सर्वेक्षण और खुदाई ने इस गांव को राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल कर दिया है. नवीनतम खुदाई में शोधकर्ताओं को प्राचीन घरों के प्लेटफॉर्म, ईंटों से बनी दीवारें, जल निकासी के लिए बनी संरचनाएं और मिट्टी से बने बर्तनों के अवशेष मिले हैं.