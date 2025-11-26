ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष

लगातार चार सालों से जारी सर्वेक्षण और खुदाई ने इस गांव को राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल कर दिया है. नवीनतम खुदाई में शोधकर्ताओं को प्राचीन घरों के प्लेटफॉर्म, ईंटों से बनी दीवारें, जल निकासी के लिए बनी संरचनाएं और मिट्टी से बने बर्तनों के अवशेष मिले हैं.