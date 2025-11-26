ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष

Published: Nov 26, 2025, 04:29 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 04:29 PM IST
राजस्थान के झुंझुनूं जिले का छोटा-सा गांव बांसियाल इनए हैं, जो बताते दिनों इतिहास प्रेमियों और पुरातत्व विशेषज्ञों का केंद्र बना हुआ है. यहां चल रहे नवीनतम उत्खनन में ऐसे अवशेष सामने आ हैं कि यह क्षेत्र करीब चार हजार साल पुरानी सभ्यता की बस्ती रहा होगा.
लगातार चार सालों से जारी सर्वेक्षण और खुदाई ने इस गांव को राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल कर दिया है. नवीनतम खुदाई में शोधकर्ताओं को प्राचीन घरों के प्लेटफॉर्म, ईंटों से बनी दीवारें, जल निकासी के लिए बनी संरचनाएं और मिट्टी से बने बर्तनों के अवशेष मिले हैं.